Regionalsport Schwarzwald 350 Zuschauer sehen acht Tore

SV Obereschach verliert Landesliga-Derby 3:5. Gaudig erzielt drei Treffer für Löffingen

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Löffingen 3:5 (2:1). (daz/wh) Rund 350 Zuschauer wollten sich das erste Landesliga-Heimspiel in der Geschichte des SV Obereschach nicht entgehen lassen und bekamen gleich ein Spektakel mit acht Toren geboten. Allerdrings hätte sich die Mehrzahl der Besucher eine andere Verteilung gewünscht, denn nach dem 0:5 in Frickingen kassierte der Aufsteiger wieder fünf Tore.

Die Partie hatte ein gutes Landesliga-Niveau. Letztendlich setzten sich die Gäste mit ihremm Erfahrungsvorteil durch. In die Geschichtsbücher trug sich Rene Riegger ein, der in Minute 18 das erste Landesliga-Tor der Gastgeber überhaupt erzielte. Flach und unhaltbar verwertete er ein Zuspiel von Nije. Löffingen schlug jedoch schon wenig später zurück. Torjäger Gaudig glich zum 1:1 aus. Obereschach zeigte nur kurz Wirkung und Nije brachte die Gastgeber fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erneut in Führung.

Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause ging Löffingen in Führung. Kurz zuvor musste Obereschach Verteidiger Sakschewski ersetzen, der verletzt vom Platz ging. Kurzzeitig gab es in der Abwehr einige Lücken, die Löffingen nutzte. Das schönste Tor des Tages erzielte Hoheisel mit dem 4:2. Ein Zuspiel von Schuler knallte der Torschütze ins Toreck. Unhaltbar für den Obereschacher Schlussmann Fischer. Obereschach gab nie auf und wurde mit dem dritten Treffer belohnt. Danach setzte der Gastgeber alles auf die Offensivkarte und drängt auf den Ausgleich. Löffingen nutzte in der Nachspielzeit einen Konter zum fünften Treffer. Für Gaudig war es der dritte Treffer an diesem Tag.

Trainerstimmen:

Mario Bibic (SV Obereschach): „Mit den ersten 45 Minuten bin ich zufrieden. Wir haben die Räume genutzt und den Ball schön laufen lassen. Auch taktisch war das ansprechend. Zwei individuelle Fehler haben für den Löffinger Doppelschlag gesorgt. Da haben wir zu lange gebraucht, um uns zu erholen.“

Tim Heine: (FC Löffingen): „Ich bin eigentlich kein Freund von torrreichen Spielen. Wir haben uns 45 Minuten schwer getan und Obereschach hat gut mitgespielt. Ein guter Aufsteiger. Letztendlich bin ich froh über die drei Punkte. Wir haben unsere Offensivqualitäten einmal mehr bewiesen, müssen aber defensiv noch besser und stabiler stehen.“

Tore: 1:0 (18.) Rene Riegger, 1:1 (24.) Benjamin Gaudig, 2:1 (40.) Lamin Nije, 2:2 (50.) Gaudig, 2:3 (51.) Kevin Hoheisel, 2:4 (68.) Hoheisel, 3:4 (86.) Marvin Zimmermann, 3:5 (90+3.) Gaudig, SR: Ehing (Engen), ZS: 350.

SV Obereschach: Fischer, Sakschewski (48. M. Duffner), Zimmermann. Re. Riegger, Schreiner, Nije (80. Glatz), Suwareh, Storz (80. Reishaus), Hayn, Foot, Ro. Riegger.

FC Löffingen: Osek, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch (80. Isele), Schuler, Baumann (73. Messmer), Baumgärtner (73. Maingardt/88. Löffler), Bürer, Hoheisel, P. Beha, Gaudig.