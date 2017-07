Donaueschingen 35. Weilersbacher Derby: Katharina Dietrich siegt erneut

Tolle Bedingungen beim Reitturnier

Reitsport: (rom) Das 53. Weilersbacher Derby hatte mit Katharina Dietrich eine würdige Siegerin. Die für den RC St. Georgen startende Amazone wiederholte damit ihren Vorjahreserfolg und ist mit 14 Jahren die jüngste Doppelsiegerin in der Geschichte des Turniers.

Am Samstag herrschten noch Top-Bedingungen für Ross und Reiter, doch am zweiten Turniertag machte das Wetter nicht ganz so mit, dementsprechend dünnten sich auch etwas die Starterfelder aus. Dabei waren die Bedingungen auf dem Turnierplatz immer noch sehr gut, der Boden war gut präpariert. Leichter Niesel ließ aber den ein oder anderen Turnierreiter lieber nochmal die Bettdecke über die Ohren ziehen, als auf das Turnier zu fahren.

In Weilersbach wurde toller Reitsport geboten. Die Hauptprüfungen am Sonntag waren zwei L-Springen. Zunächst ging es in ein Punkte L. Lara Sophie Strohm vom PST Schwarzwald Baar sicherte sich, wie schon tags zuvor, die Prüfung. Auch im anschließenden Großen Preis hatte sie zwei Pferde am Start. Dort musste sie jedoch zunächst mit 20 weiteren Startern den Normalumlauf bewältigen, um das Stechen zu erreichen. Das gelang ihr mit sechs weiteren Startern. Im Stechen hatte Strohm zwei Abwürfe und wurde Sechste.

Die zweite Reiterin im Stechen war Katharina Dietrich, die einen schnellen Nuller hinlegte. Diese Zeit sollte am Ende reichen, um sich den Wanderpokal und den Sieg des 53. Weilersbacher Derbys zu sichern. Die 14-Jährige verwies Leopold Glatz vom RC Winterlingen und dessen Ehefrau Eva vor einer eindrucksvollen Besucherkulisse auf die Plätze zwei und drei.

Ergebnisse Samstag:

Stilspring Wettbewerb mit erlaubter Zeit: 1. Ramona Roth, Dream of Othello´s Beauty (PST Schwarzwald Baar), 2. Jessica Irion, Lalique (RFV Olympia Königsfeld), 3. Sarah Lang, Cayetana (RC Gustav Bauer Neudingen). Stilspring Wettbewerb ohne erlaubte Zeit: 1. Clara Kolczyk, Quidam´s Capitol (PSG Sonnenhof), 2. Ramona Roth, Dream of Othello´s Beauty (PST Schwarzwald Baar), 3. Anna Neubauer, Tzunami (RFV Schwenningen). Glücksspringprüfung A**: 1. Kristina Emmenecker, Coco (PSC Waidhof), 2. Eileen Schmieder, Cosma (RV Kirchen-Hausen), 3. Thomai Maria Chatzianagnostou, Little Sunshine (PST Schwarzwald Baar). Stil A*: 1. Ramona Link, Cornada (RV Thurihof Tuningen), 2. Johannes Erath, Aurelio (RC Sigmaringen), 3. Selina Bauer, Toni (RC Gustav Bauer Neudingen). Glücks L: 1. Nadine Bauer, Qualite de la vie (RC Gustav Bauer Neudingen), 2. Kristina Emmenecker, Coco (PSC Waidhof), 3. Jennifer Ulrich, Collective Soul (PST Schwarzwald Baar). L-Springen: 1. Lara-Sophie Strohm, Coriano´s Boy (PST Schwarzwald Baar), 2. Lara-Sophie Strohm, Pirushkaya (PST Schwarzwald Baar), 3. Jennifer Ulrich, Collective Soul (PST Schwarzwald Baar). Jump and Run: 1. Nick Rothmund, Coriano´s Boy (PST Schwarzwald Baar), 2. Clara Kolczyk, Quidam´s Capitol (PSG Sonnenhof), 3. Kylie Mellone, Fally (PST Schw.-Baar).

Ergebnisse Sonntag:

Stilspringprüfung A*: 1. Selina Bauer, Toni (RC Gustav Bauer Neudingen), 2. Janina Dold, Cera (RFV Schwenningen), 3. Jessica Franz, Fiorella de Plata (RV Tiengen). Zwei-Phasen A**: 1. Katarina Sever, Schtriga-Bora (RFV Donaueschingen), 2. Laura Thoma, Sting (RFV Schwenningen), 3. Marion Dambach, Carimata (RFV Klettgau Bühl). Springprüfung A**: 1. Lisa-Marie Schuster, Doolittle (PST Schwarzwald Baar), 2. Thomai Maria Chatzianagnostou, Little Sunshine (PST Schwarzwald Baar), 3. Janina Dold, Cera (RFV Schwenningen). Springpferde A*: 1. Selina Bauer, Toni (RC GB Neudingen), 2. Jürgen Schmidinger, Conelly (RV Schömberg), 3. Kylie Mellone, Nelusco (PST Schwarzwald Baar). Punkte L: 1. Lara-Sophie Strohm, Pirushkaya, 2. Eva Glatz, Cosi (Winterlingen), 3. Leopold Glatz, Carle (Winterlingen). L mit Stechen: 1. Katharina Dietrich, Renaldi (RC St. Georgen), 2. Leopold Glatz, Carle 3. Eva Glatz, Con Pigalle