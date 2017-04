Regionalsport Schwarzwald 35. Unterkirnacher Weihermooslauf: Nach dem Anstieg zieht Peter Fane davon

Corona Leiber schnellste bei den Damen.

Leichtathletik: (ju) Der 35. Unterkirnacher Weihermooslauf stieß bei den Leichtathleten auf eine gute Resonanz. Bei schönstem Frühlingswetter nahmen am Samstag 38 Damen und 103 Herren den Hauptlauf über 10,6 Kilometer und zugleich ersten Wettbewerb um den Intersport Denzer-Cup unter ihre Sohlen. Mit der 30-jährigen Corona Leiber (LT Furtwangen) und dem 36-jährigen Peter Fane (Hüfingen) gab es neue Tagessieger. Die Bergwertung entschieden Corona Leiber und der Schweizer Cornel Brunner (Luzern) für sich. Beim Schülerlauf über drei Kilometer waren 39 Kinder am Start. Der 14-jährige Adrian Engstler (TV Villingen) erzielte in 10:33 Minuten einen neuen Streckenrekord.

Schon vor dem Start des Hauptlaufs in Unterkirnach war klar, dass es bei den Damen und Herren neue Tagessieger geben musste. Vorjahressiegerin Katrin Köngeter zog nach Tübingen um. Der Sieger bei den Herren, Manfred Kiene (beide LT Unterkirnach), konnte verletzungsbedingt nicht starten. Peter Fane, der als klarer Favorit gehandelt worden war, hielt sich auf der für ihn unbekannten Strecke zunächst zurück und überließ den Bergsprintsieg dem Schweizer Brunner vor Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon). Danach forcierte Fane jedoch das Tempo und schüttelte die Verfolger auf der Strecke im Wald ab. Mit Ausnahme von Schmid konnte keiner dem Favoriten ernsthaft folgen. Nach 36:19 Minuten lief Fane zum überlegenen Tagessieg. Mit 2:13 Minuten Rückstand folgte Schmid als Bester der M 20. Als Dritter sorgte Cup-Neuling Jens Epper (SV Seppenhofen/M 30) für eine Überraschung. Als Vierter kam der Schweizer Brunner vor U 20-Sieger Lars Maiwald (LT TV Mönchweiler/41:00) und Dietmar Göbel (LSG Schwarzwald-Marathon) als M 50-Sieger ins Ziel.

Es folgten Ralf Heim (Zimmerei Frech) als M 45-Bester vor Lokalmatador Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach) und Walter Kuß (LT Furtwangen) als Zweiter der M 50.

Hinter Hans-Jörg Reuter und Daniel Busch (beide M 30) war als Gesamt-Zwölfter Valentin Müller (FLG Engen) Bester der M 40, gefolgt von Felix Davidsen (LF St. Georgen/U 20) und Michael Stäb (LT Unterkirnach /M 50). Georg Spindler (SV Göschweiler) vor André Mc Douall (HFU Furtwangen) beendeten das Rennen als Zweite der M 35 und M 40. Zum M 55-Klassensieg lief Thomas Ganter. M 60-Sieger wurde Winfried Thurner (beide LT Furtwangen). Josef Konrad (LG Baar) kam zum M 65-Erfolg. Herbert Grieshaber (Panoramalauf) gewann die M 70 und als ältester Starter kam Helmut Winterhalder (LT Unterkirnach) zum M 75-Sieg.

Bei den Frauen lief Corona Leiber (LT Furtwangen/W 30) in 45:25 Minuten zum sicheren Start-Ziel-Tagessieg. Das Podium der Tageswertung vervollständigten vom LT Unterkirnach die besten U 20-Jugendlichen Hanna Bächle mit 1:09 und Daniela Fichter mit 1:55 Minuten Rückstand. Als Vierte folgte Martina Fleig (LT Furtwangen/W 45) vor Sandra Schmid (Sport Weiß Team/W 35) und Joana Haralambidis (TG Trossingen/W 20). Als Zweite der W 35 beendete Leila Thurfield (HFU) das Rennen. Isabelle Schiedt (WSG Feldberg) wurde Zweite der W 30. Die Top Ten vervollständigte Kathrin Schwab (LT Pfohren) als W 50-Siegerin vor den W 40-Besten Iwana Klimas-Fehrenbach (Bleibach) und Eva Stadelmann. Hinter Heidi Rißler (TG Trossingen/W 45) reihten sich Brigitte Czeke (W 50) vor Arikosi Beha (W 30/ beide LT Unterkirnach) ins Feld ein. Es folgten Louise Ott (HFU W 45) und W 55-Siegerin Marita Rombach (LT Furtwangen)n. Mit 75 Jahren war Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) älteste Teilnehmerin.

Die Mannschaftssieger stellte das LT-Trio aus Unterkirnach bei den Damen vor dem LT Furtwangen, dem Sport Weiß Team Trio und dem Intersport Denzer Laufteam. Bei bei den Herren siegte das Trio der LSG Schwarzwald Marathon vor dem LT Unterkirnach und LT Furtwangen.

Duell zwischen Engstler und Ehrle

16 Mädchen und 23 Buben nahmen den Schülerlauf über drei Kilometer unter ihre Sohlen. Ein tolles Duell um den Sieg lieferte sich Adrian Engstler (TV Villingen/U 16) mit Vorjahressieger Lukas Ehrle (Romäusring Gymnasium/U 14), das Engstler in neuem Streckenrekord von 10:33 Minuten um acht Sekunden für sich entschied. Als Dritte sorgte Julia Ehrle (Südstadtschule Villingen/U 12) in 12:52 Minuten im Ziel als tagesbestes Mädchen für eine Überraschung. Es folgten mit großen Abständen von der U 14 Lukas Stiepermann (TV Villingen/12:17), Jannis Schiedt (WSG Feldberg/12:42) und Joelle Bernhardt (LT Tabula Rasa/12:57) als zweites Mädchen, eine Sekunde vor Lukas Fichter (LT Unterkirnach) und U 12-Sieger Benedikt Fichter (Roggenbach-Schule/13:00). Sieger der U 10 wurden Adina Daubner (TV Neustadt/14:01) vor Nicolas Böhlefeld (14:43). Siegerin der U 12 wurde Lena Burger (14:51). In der U 8 waren Melissa Burger und Cedric Herms (alle Roggenbachschule) die Besten.