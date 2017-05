Regionalsport Schwarzwald 33. Schluchseelauf: Hoffmann knackt den Streckenrekord

Über 4750 Starter beim Frühjahrs-Klassiker. Katrin Köngeter gewinnt Frauenkonkurrenz

Leichtathletik: (ju) Bei idealem Frühlingswetter nahmen am Sonntag über 4750 Läufer den 33. internationalen Schluchseelauf unter ihre Sohlen. Die Premiere des 10,4 Kilometer-Laufes zur Eröffnung des Wettkampftages verbuchte davon 400 Starter und der Juniorcup über 250 Jugendliche. Fast 4100 Finisher meisterten den Hauptlauf über die 18,2 Kilometer lange Strecke.

Eindrucksvoll wiederholte bei den Herren der 32-jährige Benedikt Hofmann (TSG Heilbronn) mit neuem Streckenrekord in 59:13 Minuten seinen Vorjahressieg. Er drückte den Rekord des Schweizers Patrick Wieser aus dem Jahr 2013 um 38 Sekunden. Auch bei den Damen wiederholte die 22-jährige Katrin Köngeter (Unterkirnach) in 1:10:14 Stunden ihren Vorjahreserfolg, blieb aber klar über dem Streckenrekord.

Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) wurde am Sonntag beim Schluchseelauf der Favoritenrolle voll gerecht und lief am Ende zum klaren Tagessieg. „Bei Kilometer 13 bin ich weggezogen“, freute sich Hoffmann. Er hatte mit dem Streckenrekordhalter Patrick Wieser (Run Fit Thurgau) aus der Schweiz, Jochen Uhrig (TSG Weinheim), Omar Tareq (TuS Lörrach-Stetten) jedoch drei starke Konkurrenten. Bereits bei Äule hatte Hoffmann alleine die Führung erkämpft. Ab dem Bootshafen in Aha musste auch Wieser den Kontakt als Zweiter vor Uhrig abreißen lassen. Tareq lag fortan sicher in vierter Position. Bis zum Ziel des Quartetts änderten sich nur noch die Zeitabstände. Wieser musste sich im Ziel um 42 Sekunden geschlagen geben und auch den Streckenrekord Hoffmann überlassen. Als bester Schwarzwälder überraschte als Fünfter im Ziel Peter Fane (Hüfingen). Er ließ den Finnen Pekka Roppo um 55 Sekunden klar hinter sich. Der erst 19-jährige Eriträer Yemane Gebrezgher (Freiburg) überraschte als Achter und Juniorensieger. Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon/IMS Gear) machte im Ziel die Top Ten als Vierter der Herrenhauptklasse voll.

Die Familie Doll war komplett am Schluchsee vertreten. Neben Vater Charly war Sohn Benedikt einer der „Stars“. Der Biathlon-Weltmeister erfüllte geduldig Autogrammwünsche. „Ich hatte müde Beine. Der Lauf ist für mich Training. Ich bin im Duo mit meiner Schwester gelaufen“, sagte er. Benedikt und Stefanie liefen an Position 55 ins Ziel. Unter den besten 150 Herren reihten sich Benjamin Hirt (Titisee-Neustadt/74.), der Schweizer Matthias Ramp (LT Pfohren/79.), Arnt König (SC Bubenbach/81.), Florian Betz (Rietheim-Weilheim/102.) vor Jürgen Zaft (TuS Königsfeld), Alexander Färber (SV Ewattingen/110.), Hans-Jörg Reuter (Donaueschingen/122.) und Dietmar Kleinhans (TuS Oberbaldingen/131.) im Klassement ein.

Bei den Damen setzte sich vom Start die Rekordhalterin Ingalena Heuck (München) an die Spitze des Feldes. Sie hatte aber bald die Vorjahressiegerin Katrin Köngeter im Rücken. Die Unterkirnacherin übernahm schon zur Häfte der Distanz die Spitze und kam erneut zum klaren Erfolg. Heuck behauptete sicher den zweiten Rang mit 54 Sekunden vor Stefanie Doll (Breitnau/SV Kirchzarten). Als Vierte lief Anja Röttinger (LAC Freiburg) ins Ziel. Aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis beendeten Corona Leiber das Rennen als 52. und Martina Fleig (beide LT Furtwangen) als 61. das Rennen. Brigitte Wangler (Hoschwarzwald Tourismus/64.), die Skilangläuferin Lara Ketterer (Titisee-Neustdt/93.) und Leila Thursfield (Villingen /97.) erreichten im Feld der besten 100 Damen das Ziel.

Die Premiere über 10,4 Kilometer gewann bei den Herren der 22-jährige Luca Hauser (TSV Glems) in 38:20 Minuten vor zwei Jugendlichen. Bei den Damen setzte sich klar die Jugend durch. Tagessiegerin in 45:59 Minuten wurde Daniela Fichter (LT Unterkirnach) mit 53 Sekunden vor Ronja Bader (LG Hohenfels), die um 29 Sekunden vor Hanna Bächle einen Unterkirnacher Doppelsieg verhinderte. Als Zwölfte und W 50 Siegerin lief Monika Warok (Villingen) ins Ziel.

Tragischer Tod eines Läufers

Ein tragischer Vorfall überschattete den Schluchseelauf. Wie die Polizei berichtet, starb ein 28-jähriger Läufer gegen 13.30 Uhr kurz nach dem Zieleinlauf. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien vergeblich gewesen. Dies bestätigte auch Chef-Organisator Hartwig Potthin von der LG Hohenfels. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu der Todesursache aufgenommen. Die LG Hohenfels hat auf die kurz danach vorgesehene Siegerehrung verzichtet.