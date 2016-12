Eishockey 2:1 gegen die Eisbären Berlin: Der dritte Streich der Wild Wings

Schwenningen bezwingt in der Deutschen Eishockey Liga die Eisbären Berlin mit 2:1 und gewinnt sein drittes Heimspiel in Folge.

Die Wild Wings gewannen auch ihr drittes, aufeinanderfolgendes Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga und besiegten die Eisbären Berlin vor 3880 Zuschauern mit 2:1 (1:1, 0:1, 1:0).

Die Schweigeminute vor dem Auftaktbully zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin machte deutlich, dass Sport zwar die schönste, aber eben doch nur Nebensache auf dieser Welt ist. Allerdings dürsten die Menschen auch in tristen Tagen nach Abwechslung. Kaum war die Minute der Stille vorbei, schwoll der Lärmpegel in der Helios-Arena an. Kein Zweifel, das Publikum freute sich auf dieses Spiel, in dem sich die Schwenninger endgültig in den Kandidatenkreis für Platz zehn zurückkatapultieren wollten.

Im ersten Drittel entwickelte sich ein intensives Duell. Beide Teams spielten kein Hurra-Eishockey, sondern diszipliniert, auf ihre Chance lauernd. Die erste Gelegenheit führte prompt zum Führungstreffer (8.) für Berlin. Laurin Braun spielte einen Pass in den Rücken der Schwenninger Abwehr. Die Scheibe erreichte Kyle Wilson, der SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier mit einem Rückhandschuss in den Winkel keine Chance ließ. Die Schwenninger steckten den Rückstand weg, schalteten in den Vorwärtsgang und trafen ebenfalls. Nachdem Berlins Torhüter Petri Vehanen einen Schuss von Uli Maurer hatte prallen lassen, sauste Verteidiger Alex Trivellato heran. 1:1 nach 13 Minuten. Fast hätte Daniel Schmölz Sekunden später nachgelegt, doch der Finne zwischen den Berliner Pfosten parierte bärenstark.

Kurz vor Schluss des ersten Abschnitts erweiterte sich die Verletztenliste der Wild Wings um einen weiteren Spieler. Stefano Giliati wurde von Micki Dupont derart hart in die Bande gerammt, dass der Stürmer vorzeitig in die Kabine musste. Die Zweiminutenstrafe, die Dupont aufgebrummt bekann, mutete angesichts der Attacke geradezu lächerlich an. Fortan rückte Simon Danner in den ersten Sturm zu Andree Hult und Istvan Bartalis. In Minute 24 der zweite Aufreger in dieser heiß umkämpften Partie. Schwenningens Angreifer Jerome Samson hatte plötzlich den Schläger eines Berliners im Gesicht. Reichlich Blut tropfte aufs Eis, doch die beiden Schiedsrichter ahndeten die Aktion nicht. Die Gäste von der Spree geizten nicht mit Nickligkeiten, und die Neckarstädter wehrten sich. Gereizte Stimmung herrschte auf dem Eis. In Sachen Tore wurde die Entscheidung auf das letzte Drittel vertagt. „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen“, sagte SERC-Stürmer Daniel Schmölz in der zweiten Pause.



Wie es scheint, hatte Will Acton den Appell seines Kollegen nicht gehört, denn er scheiterte in Minute 45 aus bester Position an Vehanen. Was dem Schwenninger Topscorer nicht gelang, glückte wenige später eben Verteidiger Tim Bender mit einem Gewaltschuss. Wie ein Strich zischte der Puck zum 2:1 (47.) ins Berliner Netz. Nun mussten die Gastgeber noch 13 bange Minuten überstehen, was sie mit vorbildlichem Einsatz auch schafften. Ein großer Sieg an diesem Abend war perfekt.