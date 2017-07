Regionalsport Schwarzwald 17. Volkslauf "Rund um Pfohren"

Siebter Wettbewerb um Denzer-Cup

Am Mittwoch steigt zum 17. Mal der Volkslauf „Rund um Pfohren“. Es ist zugleich der siebte Wertungslauf des Intersport-Denzer-Cup 2017. Bei den Damen ist die erst 17-jährige Hanna Bächle (LT Unterkirnach) und bei den Herren Peter Fane (Hüfingen) auf dem besten Weg zum Gesamtsieg. Start und Ziel ist am Mittwoch bei der Turn- und Festhalle in Pfohren. Die Organisatoren des LT Pfohren unter der Regie von Wolfram Rothweiler erhoffen zum Beginn der Sommer-Schulferien wieder eine gute Resonanz. Teilnahmeberechtigt am Hauptlauf (Start 19.30 Uhr) über zehn Kilometer sind ab der Jugend (Jahrgänge 1998 bis 2001) alle Altersklassen. Bereits um 17.30 Uhr beginnt der Bambini-Lauf (Jahrgang 2010 und jünger) über 400 Meter. Ab 18 Uhr folgen die Schüler U 10-12 über 800 Meter und um 19 Uhr die Schüler U 14 und die Jugend U 16 über 1600 Meter. Um 19.40 Uhr nehmen die Lauffreunde von Walking und Nordic Walking die Strecke über rund acht Kilometer in Angriff. Am Wettkampftag sind Nachmeldungen bis jeweils 30 Minuten vor dem Start möglich. Bild: Junkel