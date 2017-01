Zwölf Tore für kranke Kinder beim EHC Herrischried

Benefizspiel gegen Drittligist SC Ursellen (Gruppe 7) begeistert trotz 3:9-Niederlage über 500 Zuschauer. EHC Herrischried unterstützt den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg mit über 800 Euro

Eishockey: – Die Partie gegen den SC Ursellen, Drittligist aus der Region Bern, ging für den EHC Herrischried vor 534 Zuschauern zwar mit 3:9 verloren. Sieger aber sind schwer kranke Kinder. Der Verein übergab dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg den stolzen Betrag von 800 Euro, der sich aus Eintrittsgeldern und Spenden zusammen setzt. Eröffnet wurde die Partie mit einem besonderen Augenblick für die kleinsten Cracks des Gastgebers. An der Hand eines "großen" White Stags durften die Bambini und Laufschüler das Einlaufen der Mannschaft auf dem Eis üben.

Von Beginn an zeigten die Gäste ihre Stärken und überraschten mit extrem schneller Spielweise. Immer wieder schnappten sie den White Stags die Scheibe vom Schläger weg und starteten gefährliche Konter. So erzielte ging es nach Toren von Stefan Salzmann (4.) und Adrian Witschi (17.) mit 0:2 in die erste Pause. Der EHC Herrischried hatte zwar ein paar Torchancen, jedoch auch Mühe, sich auf die Schnelligkeit der Gäste einzustellen.

Im zweiten Drittel dominierten die White Stags, auch dank des gut haltenden Torhüters Norman Niedersetz. Dem schnellen 0:3 folgte der Anschlusstreffer von Timo Preuss (27.) auf Pass von Kapitän Klaus Bächle. Das Spiel nahm nun an Härte zu. Es gab deutlich mehr Strafzeiten. Teilweise entluden sich die Emotionen in kleinen Boxeinlagen. Der EHC Herrischried verkürzte durch Lukas Vlk (33.) auf 2:3 erzielen, wiederum auf Vorlage von Klaus Bächle. Zwei Minuten später war es Klaus Bächle selbst, der nach Vorarbeit von Lukas Vlk und Jonas Schäuble zum 3:3 ausglich. 30 Sekunden ging der Gast aber wieder in Führung.

Im letzten Drittel forderte das Kräfte zehrende Spiel der Hausherren seinen Tribut. Zwischen der 44. und 51. Minute machten die Gäste aus dem 4:3 ein 8:3. Die White Stags wollten erneut einen Endspurt auf Eis legen. Doch auch SCU-Torhüter Mike Tanner steigerte sich und parierte etliche Torschüsse. 30 Sekunden vor Spielende gelang dem SC Ursellen dann der 9:3-Endstand.

EHC-Torschützen: Timo Preuss, Lukas Vlk, Klaus Bächle

Strafminuten: EHC Herrischried 9 x 2 Minuten; SC Ursellen 10 x 2 Minuten.