Fußball-Kreisliga A-Ost Zwist zwischen SV Eschbach und FC Geißlingen

Fußball-Kreisliga A-Ost: Spielverlegung wegen zweier Hochzeiten kommt nicht zu Stande. SV Eschbach verliert nach der Absage die Punkte und hat schlechte Karten im Abstiegskampf. FC Geißlingen nun so gut wie Meister. Beide Clubs weisen Schuld an diesem Wirbel von sich

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Für einigen Wirbel hat die Absage der Partie des SV Eschbach gegen Spitzenreiter FC Geißlingen gesorgt. Lange vor der für Samstag angesetzten Begegnung war eigentlich klar: An diesem Tag werden Frank Arzner, Torjäger der Eschbacher "Ersten", und Karl Maier aus der SVE-Reserve ihre Hochzeitsfeiern abhalten – mit den Kickern beider Teams.

Grunsätzlich wollten die Eschbacher einen Ausweichtermin mit dem FC Geißlingen vereinbaren. Nachdem sich die Vereine jedoch nicht einigen konnten, blieb dem SV Eschbach nichts anderes übrig, als Zähne knirschend und ziemlich verärgert auf das Spiel und die Punkte zu verzichten. Eine Geldstrafe nehme man in Kauf, heißt es von Seiten des SV Eschbach: "Wir sind nicht spielfähig."

Bereits am Samstag war die Begegnung mit 3:0 für den FC Geißlingen gewertet worden. "Uns trifft das im Abstiegskampf hart", schreibt SVE-Vorsitzender Jürgen Amrein auf der Internetseite des SV Eschbach. Es könnte bereits eine Entscheidung zu Ungunsten des SV Eschbach sein. Der FC Geißlingen ist dagegen nun – ohne gespielt zu haben – fast schon Meister. Abstiegskampf und Titelrennen erhalten somit einen faden Beigeschmack.

Bereits seit September des vergangenen Jahres habe sich der SV Eschbach beim FC Geißlingen in Telefonaten, persönlichen Gesprächen und E-Mails um eine Spielverlegung bemüht, schreibt Amrein in seiner Erklärung. "Wir haben mehrere neue Terminvorschläge gemacht. Wir sind beim Gegner auf Ablehnung gestoßen", so Amrein weiter. Trainer Karl-Heinz Silbereis bestätigt nach der Spielabsage: "Wir haben den FC Geißlingen gebeten, dass sie uns ihre Wünsche vortragen sollen. Wir hätten uns angepasst. Aber es kamen keine Vorschläge." Im Februar seien den Geißlingern per Mail mehrere Terminvorschläge übermittelt worden. Der FC Geißlingen habe daraufhin geantwortet, dass ein Spiel unter Woche nicht in Frage komme, weil einige Studenten fehlten.

Im März unternahm der SV Eschbach laut Silbereis einen weiteren Versuch, wandte sich an Staffelleiterin Kerstin Vetter (Jestetten), die Kontakt zum FC Geißlingen aufnahm. In der Antwort hätten die Geißlinger mitgeteilt, dass der SV Eschbach zwei Vorschläge abgelehnt habe. Silbereis bekräftigt: "Wir haben keinen Terminvorschlag erhalten. Wir sind immer für eine sportliche Lösung gewesen." Silbereis' letzter Versuch am Rande der Partie des FC Weizen gegen den FC Geißlingen in einem persönlichen Gespräch brachte ebenfalls keine Einigung. Dem SV Eschbach blieb nun nichts anderes übrig, als auf die Punkte freiwillig zu verzichten.

Amrein schreibt: "Der SV Eschbach ist sich sicher, dass mit etwas Willen des Gegners eine Spielverlegung zwischen September und Juni möglich gewesen wäre. Ich wünsche dem FC Geißlingen in der Bezirksliga viel Erfolg, und dass er nie in eine vergleichbare Situation kommen möge." Silbereis bezeichnete das Verhalten des FC Geißlingen gar als unsportlich.

Der FC Geißlingen will sich allerdings den "Schwarzen Peter" nicht zuschieben lassen. Vereinschef Thomas Werne bedauert, dass die Sache so endete, wollte sich zur Absage aber nicht weiter äußern: "Wer ein Spiel verlegen will, sollte die Vorschläge des Gegners annehmen."

Unterm Strich steht nun Aussage gegen Aussage. Fakt ist: Die Lage des SV Eschbach hat sich im Abstiegskampf weiter verschlechtert, während der FC Geißlingen den Meistersekt kalt stellen kann.