Tiengener Tennisspieler bezwingt bei den "Kamen Open" in Westfalen den Kanadier Martin Beran in drei Sätzen

Tennis: (gew) Tim Rühl hat sich seinen zweiten Weltranglistenpunkt gesichert. Der Tiengener bezwang in der ersten Runde des Hauptfelds bei den "Kamen Open" in Westfalen, einem ITF-Turnier, den Kanadier Martin Beran in drei Sätzen mit 6:2, 5:7 und 6:3. Im Achtelfinale trifft Rühl jetzt auf seinen Landsmann und Tenniskollegen Louis Wessels aus Bielefeld.