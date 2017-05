Tennis Zweite Chance für TC RW Tiengen

Tennis-Frauen des Vereins zählen in der 1. Bezirksliga ebenso zu den Favoritinnen auf den Titel wie die TSG Eggingen eine Etage tiefer. Neuland für TC Dogern. TC Gurtweil hofft auf den Ligaverbleib

Tennis, 1. Bezirksliga, Frauen: (neu) Die Frauen des TC RW Tiengen verpassten im vergangenen Sommer den anvisierten Wiederaufstieg in die Oberliga. Sie nehmen einen neuen Anlauf. Wohl wissend, dass auch in dieser Runde die Konkurrenz stark ist. Mit Platz zwei feierten die Tiengerinnen aber noch einen versöhnlichen Abschluss. Doch der Rückstand zu Meister TC Nicolai Konstanz betrug am Ende vier Punkte. Dass es nicht reichte, lag vielleicht auch daran, dass der TC RW Tiengen in einigen Spielen mit personellen Problemen zu kämpfen hatte.

Trainer Robert Plischke ist in dieser Saison verantwortlich für das Frauen-Team. Mit ihm wollen die Tiengenerinnen wieder oben mitmischen, wenn's optimal läuft. Aylin Kromer steht nicht mehr zur Verfügung. Sie ist jetzt beim TC Rheinfelden gemeldet. Vieles wird beim TC RW Tiengen davon abhängen, wer in den einzelnen Partien zur Verfügung steht. Auf der Meldeliste stehen auf den ersten zehn Plätzen Bojana Klincov, Paola Sprovieri, Elena Kehrer, Amanda Schneider, Ladina Soler, Alexandra Vukota, Emily Grabner, Vanessa Pappas, Zoe Mrose und Carolin Sure. Wer sonst noch zum Einsatz kommen könnte, ist unklar. Weiter auf der Liste stehen Laura Wichmann, Livia und Vivien Albiez. Zum Auftakt kommt der TC Singen nach Tiengen.

2. Bezirksliga: – Mit Vizemeister TSG Eggingen/Küssaberg, dem TC Gurtweil und Aufsteiger TC Dogern ist unsere Region in der Liga gut vertreten.

Die TSG Eggingen um Mannschaftsführerin Sandra Bercher ist eine der Favoriten im Kampf um den Titel und Aufstieg. Im vergangenen Sommer verpassten die Eggingerinnen knapp den Titelgewinn. Sie verloren nur ein Spiel.

Mit dem fünften Platz schloss der TC Gurtweil ab. Damit schafften die Gurtweilerinnen den Ligaverbleib. Doch es war knapp. Sie waren punktgleich mit allen dahinter liegenden Teams. Sie werden wohl wieder um den Ligaverbleib kämpfen. Gleich im ersten Spiel gibt es in Gurtweil das Derby gegen die TSG Eggingen. Die Gurtweilerinnen haben die Außenseiterrolle.

Neuland betritt der TC Dogern. Unbesiegt sind die Dogerner Frauen aufgestiegen und starten am Sonntag beim TC Furtwangen ins Abenteuer 2. Bezirksliga. Mannschaftsführerin Michelle Pfeiffer ist optimistisch: "Wir freuen uns auf die Premiere. Wir wollen in der Liga bleiben. Ich glaube, wir haben eine Chance." Der Aufsteiger geht mit Mary Steidel, Marie-Therese Knapp, Marion Kummle, Michelle Pfeiffer, Claudia Tröndle, Regina Intrau, Sarah Baumgartner, Chiara Meyer-Piening, Vanessa Lange, Christina Schuhmacher und Maja Kuder in die Runde.