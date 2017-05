Mädchenfußball Zwei Mal Remis für ESV Waldshut

B-Juniorinnen des ESV Waldshut beenden sowohl die Partie gegen den FFV Heidenheim als auch das vorgezogene Spiel gegen den SV Eutingen mit einem 2:2

Mädchenfußball, EnBW-Oberliga: (sk) Zwei Mal waren die B-Juniorinnen des ESV Waldshut am verlängerten Wochenende im Einsatz. Sowohl die Partie gegen den FFV Heidenheim als auch das vorgezogene Spiel gegen den SV Eutingen endete mit einem 2:2.

Gegen den SV Eutingen brachte Juna Nier die Gastgeber per Strafstoß in Führung (16.). Danach drückte der ESV Waldshut auf das 2:0, doch stattdessen fiel der schmeichelhafte Ausgleich (27.). Nach dem Wechsel legte Juna Nier quer durch die Gasse in den Lauf von Nadine Feger, die den Ball zur verdienten Führung für die Gastgeberinnen einschob (57.). Nur zwei Minuten später bestraften die Gäste allerdings eine Unachtsamkeit der Waldshuterinnen mit dem 2:2. ESV-Trainer Sven Rapp war nicht zufrieden: "Wir haben zwei Punkte verloren, weil wir über weite Strecken klar besser waren."

Gegen den FFV Heidenheim erwischte der ESV Waldshut einen Blitzstart und führte nach dem ersten Angriff. Ronja Naujoks nutzte dabei einen verunglückten Rückpass der Gäste auf ihre Torfrau hellwach aus. Der FFV Heidenheim kam jetzt zwar auch zu Chancen, doch das nächste Tor erzielte der ESV Waldshut. Auf Pass von Juna Nier erhöhte Nadine Feger auf 2:0. Zwei Minuten vor dem Wechsel verkürzten die Gäste allerdings auf 1:2. In der zweiten Hälfte drückten die Gäste auf den Ausgleich, der dann auch in der 68. Minute gelang. Die Schlussphase verlief dramatisch. Marisa Meier hatte den Sieg für den ESV Waldshut auf dem Fuß, doch ihr Ball landete an der Latte.