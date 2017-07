Leichtathletik Zwei Mal Gold für LG Hohenfels

Evi Polito über 800 Meter und Heidi Sengül über 5000 Meter sind deutsche Meisterinnen

Leichtathletik: (gew) Zwei Meistertitel holten Läuferinnen der LG Hohenfels bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Zittau. Gold gab es für Evi Polito in der Klasse W40 über 800 Meter. Sie sicherte sich den Titel in einer Zeit von 2:21,31 Minuten mit einem Vorsprung von knapp drei Sekunden auf Annett Fischer (SV Halle/2:24,28). Über 1500 Meter wurde Evi Polito Dritte in 4:55,94 Minuten. Die zweite Goldmedaille für die LG Hohenfels gewann Heidi Sengül in der Klasse W55. Über 5000 Meter siegte sie in 20:15,72 Minuten mit deutlichem Vorsprung auf Anne Holtkötter (LSF Münster)/21:00,12). Bronze gab es für Heidi Sengül zudem über 1500 Meter in einer Zeit von 5:35,43 Minuten. Ghislaine Schmidt, ebenfalls von der LG Hohenfels, wurde in der Klasse W50 Vierte über 800 Meter (2:43,93) und Sechste über 1500 Meter (5:35,70). Hardy Flum ist einer der Favoriten in der M50 über 5000 Meter. Dieser Lauf findet erst am Sonntag statt.