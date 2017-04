Fußball Zwei Bäume für den SV Buch

Fußball-Bezirksligist erhält von Nationaltorhüterin und Olympiasiegerin Laura Benkarth (SC Freiburg) zwei von der Badenova gestiftete Ahornpflanzen zur Gestaltung der sanierten Sportanlage.

Fußball-Bezirksliga: – Hoher Besuch, der sozusagen Weichen für die Zukunft stellte, hatte am Donnerstag der SV Buch auf seiner neu gestalteten Sportanlage. Die Badenova hatte Nationaltorhüterin und Rio-Olympiasiegerin Laura Benkarth und Fußballmanagerin Birgit Bauer vom SC Freiburg in den Albbrucker Teilort gebeten, um dem Verein, der künftig als Baumpate fungiert, zwei junge Ahornbäume zu überreichen. Die Pflanzen werden nach einer Wetterberuhigung ihren Platz beim erweiterten Sportplatz finden.

Yvonne Schweickhardt von der Badenova aus Freiburg stellte bei der Übergabe der Bäumchen die Verbindung zwischen den Pflanzen, dem SC Freiburg und dem SV Buch heraus: "Mit den Pflanzen ist es wie bei diesen zwei Vereinen. Es wird viel Wert auf die Pflege und Förderung des Nachwuchses gelegt." Die Vertreter des Bundesligisten sowie dessen Hauptsponsors hatten zwar Schaufeln dabei. Angesichts des Aprilwetters wurde aufs Einpflanzen jedoch verzichtet: "Wir haben aber zwei schöne Plätze für diese besonderen Bäume vorgesehen", so Vorsitzender Rainer Kuttruff, der gemeinsam mit Sport-Vorstand Denys Martini und Kaus Eckert, dem für die Sportanlage zuständigen Vorsitzenden, die Spende entgegen nahm.

Gewidmet sind die zwei Bäumchen den Freiburger Profis Nils Petersen und Pascal Stenzel, die am Wochenende zum 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen getroffen haben. Insgesamt hat die Badenova bislang 38 Bäume gestiftet. Dass der SV Buch in den Genuss der Spende kam, sei der guten Beziehung des Vereins zu Annette Güntert von der Badenova in Waldshut zu verdanken, verrät Rainer Kuttruff.

Nach eineinhalbjähriger Umbauphase wird am die Reserve-Elf des SV Buch am Sonntag, 15 Uhr, das erste Spiel auf dem neuen Rasen austragen. Gegner im Kellerduell ist der SV Görwihl. Die "Erste" muss sich noch eine Woche gedulden. Das erste Bezirksliga-Spiel wird am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr, gegen den FC Rot-Weiß Weilheim ausgetragen. In den vergangenen 18 Monaten gastierte der SV Buch mit der "Ersten" beim FC Schachen und der "Zweiten" beim SV Unteralpfen.