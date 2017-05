Kunstrad Zwei Badische Titel für RV Lottstetten

Kunstrad-Nachwuchs aus dem Bezirk Hochrhein-Wiesental stark bei den Badischen Meisterschaften in Gutach. Drei Zweier aus Lottstetten und Wallbach lösen Ticket für die Deutschen Schülermeisterschaften in Augustdorf

Kunstrad: – Einen starken Eindruck hinterließ der Nachwuchs des RV Lottstetten bei den badischen Schüler-Meisterschaften in Gutach mit zwei Titeln. Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok, Deutsche Meisterinnen im vergangenen Jahr, siegten im Zweier der U15-Schülerinnen mit ausgefahrenen 84,20 Punkten. Das Duo fuhr nahezu fehlerfrei übers Parkett, gab von den eingereichten 88,80 Punkten kaum etwas ab. Lohn war neben dem Sieg die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in drei Wochen in Augustdort. Hier sind auch Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach am Start. Das Duo wurde Dritter in Gutach mit 49,60 Punkten.

Ähnlich souverän agierten die Lottstetterinnen Adele Hohenbichler und Leonie Papok, die ebenfalls für Augustdorf qualifiziert sind, in der Altersklasse U13. Sie fuhren stolze 46,31 von 51,60 eingereichten Punkten ein. Platz zwei ging an das Lottstetter Duo Letizia Daudey/Sofia Baier mit 37,30 von 40,10 Punkten. Platz vier ging an Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach mit 29,15 Punkten.

Einen weiteren zweiten Platz sicherte Leonie Papok dem RV Lottstetten im Einer mit 63,15 Punkten. Hier wurde Adele Hohenbichler Zehnte mit 46,70 Punkten. Sofia Baier mit 38,74 Punkten auf Platz 14. Stefanie Probst erreichte den sechsten Rang mit 54,25 Punkten. Laura Thomann (43,10) wurde Elfte, vor Lena Reichert (40,30) auf Platz 13.

Caroline Wirth vom RSV Wallbach fuhr bei den U11-Schülerinnen mit 42,40 Punkten auf den vierten Rang im Einer. Zweiter im Einer der U13-Schüler wurde der Wallbacher Julius Berchtold mit 37,03 Punkten.