Fußball Zusatzchance zum Aufstieg

Fußball: Hinspiele der Auf- und Abstiegspartien starten am Wochenende. FC Schönau hat SV Ballrechten-Dottingen zu Gast. SV Eschbach spielt gegen SV Weil III um freien Platz in der Kreisliga A. Aufstiegsspiele zur Kreisliga A zwischen FV Lörrach-Brombach III und SV Eichsel sowie FC Bergalingen und VfR Horheim-Schwerzen

Fußball: – Mit dem letzten Spieltag sind zumindest in den Ligen des Bezirks Hochrhein alle Entscheidungen gefallen. Allerdings haben einige Vereine noch die Chance, ihre Saisonleistung etwas zu korrigieren. Es stehen an den kommenden beiden Wochenenden die Auf- und Abstiegsspiele an.

Der FC Schönau trifft dabei als Tabellendritter der Bezirksliga, Hochrhein am Samstag, 18 Uhr, auf eigenem Platz, im Hinspiel auf dem Tabellenzweiten der Bezirksliga, Freiburg – den SV Ballrechten-Dottingen. Das Rückspiel steigt dann am Wochenende 24./25. Juni.

Drei Clubs steigen in die Bezirksliga, Hochrhein auf. Neben den Meistern Bosporus Weil (West) und FC Geißlingen (Ost) rückt auch der Sieger der Aufstiegsspiele nach oben. Es stehen sich im Hinspiel der FC Hauingen (Vize, West) und der FC Schlüchttal (Vize, Ost) gegenüber. Spielleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) wird die Spiele zunächst auf Samstag, 16 Uhr, ansetzen.

Die Entscheidungsspiele der Tabellendreizehnten um den Verbleib in der Kreisliga A bestreiten der SV Weil III und der SV Eschbach. Direkte Absteiger sind der SV Schwörstadt, SV Istein, SG Niederhof/Binzgen aus der Westgruppe sowie die drei Aufsteiger FC Dettighofen, SV Unteralpfen und SV Stühlingen in der Ostgruppe.

Den direkten Aufstieg in die Kreisliga A haben die Meister FV Haltingen (B-1), SV Nollingen (B-2), FC Bad Säckingen (B-3) und SG Krenkingen/Mettingen (B-4) geschafft. Zwei weitere Plätze spielen der FV Lörrach-Brombach III und der SV Eichsel sowie der FC Bergalingen und der VfR Horheim aus. Die Partie in Bergalingen findet am Samstag um 18 Uhr statt.

Absteigen aus der Kreisliga B werden neben der bereits aus dem Spielbetrieb gestrichenen T.I.G. Rheinfelden weitere sieben Vereine: FC Kandern, FC Hauingen II (B-1); FC Steinen II (B-2); SV Dogern, SV Todtmoos (B-3) sowie SV Rheintal II und SC Lauchringen II (B-4).

Die sieben freien Plätze in der Kreisliga B gehen an die sieben Meister der Kreisliga C: SV Weil IV oder – falls SV Weil III das Abstiegsduell gegen den SV Eschbach verliert – T.J.Z. Weil (C-1); FC Huttingen II (C-2); FV Fahrnau II (C-3); T.I.G. Bad Säckingen (C-4); SV BW Murg II (C-5); AGS Lauchringen (C-6) und FC Schlüchttal II (C-7).