Fußball-Kreisliga A-West Zitterpartie für SV Schwörstadt

Fußball-Kreisliga A-West: Kesers Flattermänner haben beim 4:3 gegen den SV Istein viel Glück. Sieg bringt Platz 13 und wieder Hoffnung auf den Ligaverbleib. Abschied von "Legenden"

Fußball-Kreisliga A-West: – Trainer Urs Keser wurde am Spielfeld immer nervöser. Er gestikulierte, drehte sich um, vergrub den Kopf in seinen Händen. Sieben Minuten Nachspielzeit. Sein SV Schwörstadt führte mit 4:3. Die Gäste aus Istein machten noch einmal Druck und hatten Chancen. Manuel Diodene ballerte einen Freistoß an die Latte. Dann traf er den Ball nicht richtig. Schwörstadts Torhüter Daniel Brüggemann – in der Schlussphase der Fels in der Brandung – parierte. Noch mal schwitzen: Der eingewechselte Marcel Ruch köpfte an den Pfosten.

"Ich dachte nach dem 4:2: Jetzt gibt's mal ruhige letzte 20 Minuten. Dann wieder so was", beschrieb Keser seine Gefühle, die von Beginn einer Achterbahnfahrt glichen. Eine Partie zwischen Himmel und Hölle für die Schwörstadter. Zwei Mal lagen sie vor der Pause gegen eine Isteiner Elf, die auswärts bisher nur einen Punkt geholt hatte, zurück. Zwei Mal glich der SV Schwörstadt aus. Schon nach fünf Minuten klingelte es. Vielleicht hatten Kesers Jungs noch unter dem Einruck der Abschiedszeremonie der "Legenden" vor der Partie gestanden. Vereinschef Roger Kefer hatte Trainer Urs Keser, der zur Spvgg. Brennet geht, Kim Keser, Christian Weber (beide hören auf) und Assistenzcoach Karl-Heinz Dages verabschiedet.

Keser: "Zum Glück hat Mike Dages gleich nach dem Wechsel das 3:2 geschossen." Nach Nardozzas zweitem Tor in der 65. Minute schien die Partie gelaufen. Zumal in Daniel Lenz Isteins bester Akteur verletzt raus musste – Pustekuchen. Warum sein SV Schwörstadt gegen solche Gegner Mühe hat und es am Ende wieder so eng wurde, erschloss sich Keser nicht: "Sag's mir, ich weiß es nicht. Vielleicht passen wir uns an. So wie es die ganze Runde gelaufen ist, hätte es mich nicht gewundert, wenn das 4:4 noch gefallen wäre." Die Schwörstadter hatten den Dusel, der zuletzt fehlte. Jetzt haben sie beim SV Karsau das nächste Endspiel, und der Ligaverbleib ist wieder greifbar.

"Es war eine wunderschöne Zeit"

Bildergalerie im Internet:

Nach 15 Jahren beim SV Schwörstadt ist Schluss: Kapitän Christian Weber (34) kehrt dem Aktivfußball nach der Runde den Rücken.

Christian, das war ein harter Kampf.

Ja, das kann man wohl sagen.

Warum hattet Ihr wieder Probleme?

Weil wir uns nicht konzentrieren. Manche haben die Nerven nicht mehr. Wir haben viel Druck. Man verkrampft und macht Fehler. Das macht keinen Spaß.

Gegen den SV Todtnau und FC Hauingen läuft es. Gegen den SV Istein tut Ihr Euch schwer. Warum?

Ich weiß es auch nicht. Es ist komisch. Dazu muss ich sagen: Gegen die starken Gegner haben wir unsere wenigen Chancen verwertet. In anderen Spielen hat es oft nicht geklappt. In vielen Spielen waren wir nie schlechter als der Gegner. Wir hätten längst aus dem Schneider sein können. Jetzt stehen wir da, wo wir sind.

Wie sehen Sie die Chancen, in der Liga zu bleiben?

Wir müssen in Karsau gewinnen. Aber es ist ein Derby. Die Karsauer schenken uns bestimmt nix. Dann schauen wir, was noch dabei rauskommt. Ich bin am Samstag nicht dabei. Ich hoffe die Jungs schaffen es ohne mich.

Wie schwer fällt Ihnen der Abschied vom Aktivfußball?

Es war eine wunderschöne Zeit beim SV Schwörstadt. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei.