Fußball-Bezirksliga Wolfgang Spitz erfüllt möglichst viele Wünsche

Fußball-Staffelleiter aus Stühlingen plant seit 2011 die Bezirksliga, Hochrhein. Seit nunmehr 26 Jahren ist der 65-Jährige ehrenamtlich als Staffelleiter tätig

Fußball-Bezirksliga: – Noch ist ein gutes Viertel der Saison zu spielen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass die kommende Saison wohl nicht mit 16 Mannschaften bestritten werden kann. Sollten tatsächlich Landesligisten aus dem Bezirk Hochrhein absteigen (siehe Bericht links) und schafft der Vizemeister den Aufstieg nicht, wird die Bezirksliga, Hochrhein aufgestockt. Wie in der Bezirksliga muss auch in der Landesliga mit vier Absteigern kalkuliert werden.

Vor geraumer Zeit hat der Bezirk Hochrhein seinen Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2017/18 vorgelegt. Darin ist vorgesehen, dass eine aufgestockte Bezirksliga bereits am 5./6. August in die neue Spielrunde starten würde. Letzter Spieltag vor der Winterpause wäre der 9./10. Dezember. Weiter geht es dann am 3./4. März 2018. Das letzte Saisonspiel müssten die Clubs dann am 9./10. Juni bestreiten.

Für Staffelleiter Wolfgang Spitz aus Stühlingen gibt es kaum Alternativen, die Saison auf diese Weise zu planen. Zunächst spielt es keine Rolle ob 17 oder 18 Mannschaften in der Staffel antreten, denn die Zahl der Spieltage ist mit 34 identisch. Allerdings hat bei 17 Mannschaften an jedem Spieltag ein Verein frei. Bleibt es bei 16 Mannschaften, geht es im August eine Woche später los, die Winterpause beginnt nach dem 2./3. Dezember. Weiter geht es dann im Frühjahr erst am 17./18. März.

Die Möglichkeit, mittwochs zu spielen, sei durchaus gegeben, betont Spitz: „Ich habe in meiner jahrelangen Tätigkeit die Erfahrung gemacht, dass die Vereine diese Wochenspiele möglichst vermeiden wollen.“ Allein deshalb habe sich der Bezirksfußballausschuss (BFA) geeinigt, im Rahmenterminkalender keine Spieltage am Mittwoch auszuweisen: „Wollen die Vereine mehrheitlich mittwochs spielen, kann das am Staffeltag der Bezirksliga geklärt werden“, ist sich Spitz flexibel: „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch noch Pokalspieltage einplanen müssen.“

Flexibel muss er ohnehin sein. Jeden Sommer flattern ihm zahlreiche Terminwünsche auf den Schreibtisch: „Klassiker ist der Wunsch nach einem Heimspiel zum Saisonfinale“, lacht er: „Diesen Wunsch kann ich, je nach Ligastärke, natürlich nur acht oder neun Vereinen erfüllen.“ Fest gebucht sei zudem das Heimspiel des FC Erzingen im September zum Winzerfest: „Sie haben dann am liebsten ein Derby. In der Regel ist das machbar“, verspricht Spitz.

Die Vorgaben, einen Spielplan zu erstellen, sind relativ eng. „Wir müssen zeitgleich mit dem Bezirk Freiburg fertig sein, denn die Vizemeister unserer Bezirksligen ermitteln im Anschluss an die Saison einen dritten Aufsteiger. Diese Spiele müssen zum Abschluss einer Saison am 30. Juni beendet sein“, erklärt Spitz, der mit Hilfe eines speziellen Staffelleiter-Programms die Terminliste erstellt: „Viel ändern geht da fast nicht, denn die Pläne werden nach einem vom DFB vorgegebenen Schlüssel erstellt. “ Bei der Zahl der Spiel-Wochenenden gebe es kaum Spielraum: „Meist wird an Pfingsten nicht gespielt, dafür am Karsamstag“, so Spitz, der von dieser Regel in diesem Jahr abgewichen ist: „Wir hätten dann eine Pause vor dem letzten Spieltag am 10. Juni gehabt.“

"Am 30. Juni muss alles vorbei sein"

Seit sechs Jahren ist Wolfgang Spitz (65) aus Stühlingen Staffelleiter der Bezirksliga Hochrhein. Zuvor war er 20 Jahre lang als Jugend-Staffelleiter ehrenamtlich tätig.

Wolfgang Spitz, weshalb haben Sie keine Mittwoch-Spieltage eingeplant, sollte die Bezirksliga ab Sommer mit 17 oder 18 Mannschaften spielen?

Viele Clubs haben Studenten, Schichtarbeiter oder Spieler, die im Einzelhandel arbeiten. Diesen Fußballern ist es oft nicht möglich, unter der Woche zu spielen. Zudem müssen wir je nach Flutlicht-Situation um 18.15 Uhr beginnen. Wollen Mannschaften eine Stunde vor Spielbeginn vor Ort sein, müssen sie je oft einen halben Urlaubstag opfern.

So beginnt die Saison bereits zwei Wochen nach Sommerferien-Start! Wäre es nicht möglich, mittwochs nur Spiele mit kurzen Anfahrten einzuplanen?

Prinzipiell schon, aber es ändert nicht viel am Problem. In der Theorie sieht das einfach aus, in der Praxis klappt es meist nicht. Und was Ferien angeht, machen wir die Erfahrung, dass die meisten Spieler eben nicht mehr während der Sommerferien in Urlaub gehen.

Der Bezirk Schwarzwald hat fünf Mittwoch-Spieltage für eine 18er-Liga und drei für die 16er-Liga im Plan.

Wie gesagt, es würde bei uns auch gehen – aber die Vereine sind dagegen. Ich weiß von meinem Sohn, der bei einem Verein im Bezirk Schwarzwald tätig ist, dass die Freude darüber nicht groß ist. Sollten unsere Vereine ebenfalls Spieltage am Mittwoch wünschen, klären wir das gern am Staffeltag, wenn der Spielplan-Entwurf vorliegt.

Wie schwierig ist es, eine komplette Saison über die Bühne zu kriegen?

In der Bezirksliga läuft es beispielsweise in dieser Saison problemlos. Bislang hatten wir zwei Absagen beim FC Wittlingen – mehr wird nicht kommen. Seit ein Großteil der Vereine über Kunstrasenplätze verfügt, nahmen die vom Wetter bedingten Absagen stark ab.

Spieler und Zuschauer klagen oft, dass in der schönsten Jahreszeit nicht gespielt wird. Ist das zu ändern?

Alle Entscheidungen müssen am 30. Juni vom Tisch sein. Das ist unsere Vorgabe. Sollten wir die Bezirksliga mit 16 Mannschaften bekommen, wird die Winterpause 2017/18 im Vergleich zu diesem Jahr erstmals um eine Woche verlängert – also bis 17./18. März 2018.