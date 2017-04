Mountainbike Wolfgang Mayer: Erster Härtetest in dieser Saison

Freund von Annette Griner aus Niederhof ist beim Team Texpa Simplon mittlerweile eine "Stammkraft". Zweiter Platz am Eggberg im vergangenen Jahr

Wolfgang Mayer wohnt seit knapp sechs Jahren mit Annette Griner in Niederhof. Von seiner Heimat in Niederbayern ist der heute 33-Jährige an den Hochrhein am Rande des Hotzenwalds gezogen. Beim Team Texpa Simplon ist er mittlerweile eine "Stammkraft", ist er doch schon seit 2013 dort unter Vetrag. Mayer war vergangenes Jahr erstmals beim Eggberg-Marathon in Bad Säckingen am Start und wurde Zweiter. Natürlich würde er auch dieses Jahr gern aufs Podest. Ob's zum Sieg reicht, hängt auch von der Stärke der Konkurrenz ab.

Vergangene Saison hatte Mayer einige Erfolge. So wurde er mit seinem Partner beim Etappenrennen "Trans Alp" Fünfter im Feld der Elite-Männer. Freuen durfte er sich auch über seinen Sieg beim "Odenwald Bike-Marathon" und seinen fünften Platz bei der Murgtal-Trophy des RSV Niederhof. Für seine Freundin Annette Griner und ihn selbst ist das Rennen am Samstag die erste richtige Prüfung in dieser Saison. (gew)