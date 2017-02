Wieder am Start: Mountainbikerin Sabine Spitz aus Murg startet in Zypern

Olympiasiegerin Sabine Spitz ist erstmals seit den Spielen von Rio wieder in einem offiziellen Rennen aktiv. Wichtig ist die Vorbereitung auf Cape Epic in Südafrika im März sowie das Kennenlernen des neuen Mountainbikes.

Eine lange Zeit zwischen Hoffen und Bangen geht für Olympiasiegerin Sabine Spitz aus Murg-Niederhof mit dem Start beim viertägigen Afxentia Mountainbike-Etappenrennen vom 23. bis 26. Februar auf Zypern zu Ende. Mit einsatzfähigem linken Knie, mit neuem Bikepartner WIAWIS und vor allem viel Motivation startet Sabine Spitz im Prolog des traditionsreichen Etappenrennens in die neue Mountainbike Saison.

Es dauerte lang, ehe Sabine Spitz mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen konnte. Umfänge und Intensitäten mussten den gesundheitlichen Gegebenheiten angepasst werden. Auch der immer noch vorhandene Kreuzbandriss im linken Knie machten Kompromisse notwendig. Es sind deshalb spezielle Vorzeichen, unter denen die Deutsche Meisterin am Start stehen wird. Mit ihrem völlig neuen WIAWIS Prototypen Bike will sie in Zypern vor allem Wettkampfpraxis im Hinblick auf die Cape-Epic, dem Etappenrennen in Südafrika vom 19. bis 26. März, sammeln.

Wie gut sie nach der längeren Ruhe-Stellung wieder drauf ist, kann Spitz im Moment nur bedingt einschätzen "Schwer zu sagen, auch wenn man natürlich gewisse Referenzwerte hat. Aber das gleiche Niveau wie im Vorjahr habe ich noch nicht. Das Gefühl ist nicht schlecht, aber die Vorbereitung über den Winter stand schon sehr stark unter dem Zeichen Kompensation des verletzten linken Beines", zeigt sich Sabine Spitz leicht skeptisch. "Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es mir ergehen wird", so die fünffache Olympia-Teilnehmerin.

Was sie vom Start beim Afxentia Etappenrennen erwartet? "Vor allem erhoffe ich mir eine gute Wettkampf-Belastung. Es wird Zeit, da wieder ein paar Reize zu setzen. Es wird mein erstes Rennen seit Rio am 20. August sein. Das ist schon eine sehr lange Zeit ohne jegliche Wettkampf-Belastung", beschreibt die Südbadenerin, worum es in den vier Tagen auf Zypern geht. "Entsprechend sind meine Erwartungen, auf eine Platzierung bezogen, nicht sehr groß. Ich rechne eher damit, dass es eine etwas zähe Angelegenheit wird, aber ich freue mich darauf wieder Rennen fahren zu können."

Die 21. Auflage des Etappenrennens dient nicht nur als Vorbereitung auf das Cape Epic. Es geht auch darum, sich auf das neue Material einzustellen. Spitz geht in Zypern mit einem brandneuen Fully-Prototyp ihres neuen koreanischen BikePartners WIAWIS an den Start. Es ist das erste Fully überhaupt, das die Koreaner gebaut haben. "Es ist alles anders als bei meinem alten Bike. Nicht nur der Rahmen ist neu, sondern auch die Schaltung, die Bremsen, die Federung und so weiter", erklärt Sabine Spitz. "Es ist wichtig, das Bike vor dem Cape Epic in einem Rennen zu fahren. Im Training kann man so was nicht simulieren." Der Klassiker auf Zypern wird Sabine Spitz viele Hinweise für die kommenden Wochen geben.

