Rudern WSV Schwörstadt siegt auf dem Main

Outrigger-Team in Frankfurt über 15 Kilometer nicht zu bezwingen

Sieg in Frankfurt: Beim 11. Main-Metropolitan-Cup ruderte sich das Outrigger-Team des WSV Schwörstadt auf den ersten Platz. Die sechs Paddler fuhren mit einem festen Ziel nach Frankfurt: „Wir ziehen durch und holen uns den ersten Platz", schwor Martin Bäumle das Sextett ein. Mit großem Einsatz, im geliehenen Bott, pflügten sich die Schwörstadter durch den Main gegen die starke Konkurrenz. Alle sechs Athleten formierten sich dank ihrer langjährigen Erfahrungen im Outriggersport und waren so über die 15 Kilometer nicht zu bezwingen. In 1:18 Stunden holten sich (von links) Steuermann und WSV-Vorsitzender Dirk Käsinger, Hubert Schlageter, Jörg Galle, Anke Bühler, Martin Bäumle und Wolfgang Bäumle den Sieg. Bild: WSV Schwörstadt