Fußball Vor 25 Jahren bejubelten 2500 Zuschauer den 2:1-Sieg des SV 08 Laufenburg

SÜDKURIER weckt Erinnerungen an das denkwürdige Aufstiegsspiel gegen den SV Oberkirch am Pfingstmontag 1992. Wolfgang Mücke und Gianluca Brogno erzielten die Tore. Akteure von damals blicken auf ein ganz besonderes Spiel zurück

Fußball: – „Wer damals dabei war, wird dieses Spiel nie vergessen“, erinnert sich Hansjörg Rotzinger noch gut an jenen 8. Juni 1992. Einen Pfingstmontag, der in die Geschichte des SV 08 Laufenburg eingesehen sollte. Offiziell waren es 2500 Menschen, die an diesem Nachmittag ins Waldstadion strömten: „An allen Kassen standen ewig lange Schlangen. Das war nicht zu glauben“, lacht Gianluca Brogno, der sich damals mit seinen 20 Lenzen zum „König von Laufenburg“ krönte: „Diese Schlagzeile macht mich mein Leben lang stolz.“

25 Jahre liegt das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Verbandsliga mittlerweile zurück. Als Schiedsrichter Peter Becker aus Hinterzarten um 16.30 Uhr diese denkwürdige Partie anpfiff, säumte eine Menschenmenge das zwei Jahre zuvor generalsanierte Stadion, wie sie die Laufenburger bei einem Punktespiel zuvor und danach nicht mehr gesehen haben: „Eine einmalige Kulisse“, blickt Ehrenpräsident Kurt Grieshaber heute mit Wehmut zurück: „Wir hatten eine großartige Mannschaft. Die Begeisterung war enorm.“ Als Mäzen und Null-Achter mit Herzblut hatte er schon in den Jahren zuvor immer wieder mit Leidenschaft und der einen oder anderen Mark versucht, den Verein in erfolgreiche Bahnen zu lenken: „Bis dahin war es eher der erfolgreiche Versuch, jeweils den Abstieg zu vermeiden“, schmunzelt der heute 73-jährige Unternehmer im Rückblick.

Ein Versuch im Sommer 1990 mit den Ex-Profis Jürgen Suchanek (Hertha BSC) als Trainer und Nedo Mihajlovic (1860 München) ging in die Hosen. 1991 kehrte vom SV Dogern der einstige SV08-Spieler Hansjörg Rotzinger nach fünf Jahren mit zwei Aufstiegen von der Kreisliga A in die Landesliga ins Waldstadion zurück. Er formte aus jungen Spielern wie Frank Thomae, Michael Schenker, Roberto Brogno, Gianluca Brogno, Stephan Wünsche, Toni Elbert, Roberto Florio und Alex Heim im Verlauf der Saison mit gestandenen Akteuren vom Format eines Klaus Schacht, Wolfgang Mücke, Oliver Baumgartner, Thomas Werne und ab der Rückrunde Peter Bernauer eine schlagkräftige Elf.

Ab dem 18. Spieltag setzten sich die Null-Achter auf Platz zwei fest, blieb vom 3. Oktober 1991 weg unbesiegt. Als Vizemeister, drei Punkte hinter dem SV Weil und stattliche 13 Zähler vor dem FC Neuenburg, qualifizierte sich der SV 08 Laufenburg für die Aufstiegsrunde, die den SV Oberkirch als klaren Favoriten sah. „Wir hatten keinen Druck, das war unser Vorteil in diesem Spiel“, erinnert sich Hansjörg Rotzinger: „Die Partie lief optimal für uns. Wir erzielten zwei tolle Tore.“

Das 1:0 in der 55. Minute besorgte Wolfgang Mücke: „Cha hat mich im Strafraum gesehen, chippte den Ball. Ich lief in den Pass und lupfte den Ball über den Torwart“, erinnert sich der heute 53-Jährige aus Dogern an „den Höhepunkt meiner Fußballkarriere vor einer phänomenalen Kulisse.“ Später ging Mücke zum SV Dogern zurück, um Ende der 90er Jahre nochmals zurückzukehren. Viel Kontakt zu den einstigen Mitspielern gebe es nicht. Mit Hansjörg Rotzinger verbindet ihn hingegen eine langjährige Freundschaft.

Gianluca Brogno bereitete also nicht nur die Führung vor. Der damals 20-Jährige stieß mit dem 2:0 in der 73. Minute die Tür zur Verbandsliga auf: „Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen“, lacht der Vollblutstürmer, der für seinen „linken Hammer“ berühmt war: „Letztens traf ich Thomas Kilian aus Albbruck, der sagte, dass er noch einen Ballabdruck von einem meiner Schüsse am Körper hat.“ Brogno ist stolz darauf, in jenem Spiel dabei gewesen zu sein: „Ich absolvierte danach ein Probetraining beim FC St. Gallen in der Nationalliga A. Als ich in die Kabine kam, sagten sie: Da kommt der Laufenburger.“ In der Ostschweiz landete Brogno zwar nicht, dafür beim Bahlinger SC und beim FC Winterthur (Nationalliga B). Zwei Mal kehrte er zum SV 08 Laufenburg zurück, wurde später Trainer in Bad Säckingen und Rotzel: „Im Moment pausiere ich, tendiere aber dazu, in der Schweiz ein Team zu übernehmen.“ Kontakte gebe es noch: „Wir treffen uns einmal im Vierteljahr mit großem Spaß zum Hallensoccer in Waldshut – mit einigen alten Kämpfern von damals.“

Nicht nur in diesem Kreis ist der Pfingstmontag 1992 immer wieder mal Thema. „Ab und zu nehme ich Unterlagen und Berichte von damals in die Hand“, gibt auch Kurt Grieshaber zu, dass er gern ein Vierteljahrhundert zurück blickt: „Heute ist der Zeitgeist ein anderer. Damals haben sich die Spieler anders identifiziert. Es war für sie etwas besonderes, in so einer Mannschaft zu spielen.“ Mit großen Bedenken beobachtet er heute die Fußballszene am Hochrhein: „Die Clubs der Region müssen sich ran halten, um nicht endgültig vom Breisgau, aber auich den Regionen um Singen und Villingen abgehängt zu werden. Es ging in den vergangenen Jahren zuviel Qualität verloren.“

Pfingstmontag 1992

Ein denkwürdiges Spiel

Die sportlichen Voraussetzungen waren klar, an diesem 9. Juni 1992: Der SV 08 Laufenburg hatte beim FC Rot-Weiß Salem eine Woche zuvor nur ein 0:0 erreicht, während der SV Oberkirch am Mittwoch vor den Feiertagen die Elf vom Bodensee vor heimischer Kulisse mit 3:2 besiegt hatte. Nur ein Sieg würde also dem SV 08 Laufenburg, 17 Jahre nach dem Abstieg aus der damaligen 1. Amateurliga, die Rückkehr in die höchste Spielklasse des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) bescheren.

Einer Schrecksekunde zum Auftakt, als Torwart Stephan Wünsche nach 30 Sekunden mit einem Reflex das Gegentor verhinderte und einem Lattenstreifschuss des Oberkirchers Börsig (44.), folgte beim Stand von 0:0 der Pausenpfiff. Vor über 2500 Zuschauern kamen die Laufenburger nach der Pause mit Roberto Brogno für Toni Elbert und setzten zum Sturmlauf an. Das 1:0 erzielte Wolfgang Mücke (55.) aus Vorarbeit von Gianluca Brogno. Das 2:0 (73.) besorgte der Italiener „mit meinem zweiten Kopfballtor in meiner Karriere“ selbst. Bohnerts Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

Jetzt brachen alle Dämme: Gianluca „Cha“ Brogno wurde zum „König von Laufenburg“, Sekt floss in Strömen, die Stadtmusik spielte auf. Die Null-Achter machten die folgende Nacht zum Tag, feierten bis in die Morgenstunden.

Vier Jahre lang spielte die Elf in der Verbandsliga, stieg 1996 unter Trainer Heiko Hildebeutel ab. Noch zwei Mal kehrte der Verein zurück: 1999 für eine Saison und 2002 für weitere drei Jahre.

Der erste Abschied des SV 08 Laufenburg aus dem überbezirklichen Fußball im Jahr 2009 war nicht freiwillig erfolgt. Wegen eines Formfehlers („Fall Gallmann“) hatte der Südbadische Fußballverband in jener Saison dem Club 15 Punkte abgezogen – für die Elf damals eine zu große Hypothek. Somit sei der Landesliga-Abstieg 2017 unterm Strich der erste aus sportlichen Gründen seit dem Jahr 1975, wie Ehrenpräsident Kurt Grieshaber im Gespräch mit dem SÜDKURIER ausdrücklich anmerkt. (gru)