Triathlon Vierter Platz für Gabor Lengyel

Triathlet der LG Hohenfels startet erfolgreich bei den baden-württembergischen Meisterschaften

Triathlon: (sk) Gabor Lengyel startete erfolgreich bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Die Titelkämpfe waren integriert in den 27. Breisgau-Triathlon in Malterdingen. Der Triathlet, der in St. Blasien zu Hause ist und für die LG Hohenfels an den Start geht, wurde in seiner Altersklasse M40 über die Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen/80 km Radfahren/21 km Laufen) Vierter. In der Gesamtwertung reichte es Lengyel mit einer Zeit von 4:42:33 Stunden zum 27. Platz.