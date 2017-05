Mountainbike Viel Spaß beim Waldhaus-Bike-Marathon

Schweizer Sieg bei der 14. Auflage der Mountainbike-Veranstaltung des VBC Waldshut-Tiengen. Magdalena Oeschger aus Niederhof zweitschnellste Frau. Über 800 Teilnehmer nehmen die 42 Kilometer lange Strecke bei besten äußeren Bedingungen in Angriff

Mountainbike: – Die Stimmung war prächtig beim 14. Waldhaus-Bike-Marathon des VBC Waldshut-Tiengen. Auch die äußeren Bedingungen – Wetter und Streckenbeschaffenheit – waren ideal für 805 Bikerinnen und Biker, die die 42 Kilometer lange Strecke kreuz und quer durch den Südschwarzwald mit Start und Ziel vor der Haagwaldhalle in Remetschwiel in Angriff nahmen.

Auch die Tatsache, dass die Stars der Szene – Sabine Spitz aus Niederhof und Lokalmatadorin Helen Grobert – beim Weltcup tags zuvor in Nove Mesto/Tschechien erfolgreich in die Pedale getreten waren und auch Annette Griner aus Niederhof bei einem zeitgleichen Rennen in Bad Wildbad unterwegs war, bot anderen Bikern die Chance, sich mal in den Vordergrund zu strampeln.

Bei den Männern erlebte Favorit Matthias Bettinger vom Lexware-Team eine unangenehme "Bauchlandung". Lange Zeit hatte er an der Spitze gelegen – mit einem Vorsprung von über zwei Minuten auf die Verfolger. Dann erwischte ihn ein Plattfuß am Reifen, der ihn sogar zur Aufgabe zwang. Bettinger nahm es sportlich: "So ist eben unser Sport", sagte er. Das Risiko fährt mit.

Tatenlos musste Bettinger mit ansehen, wie andere den Sieg unter sich ausmachten. Die Entscheidung war knapp. Erst kurz vor der Ziellinie und der letzten Kurve ließ der Schweizer Emilien Barben aus Neuchatel Vorjahressieger Vinzent Dorn vom Team Lexware hinter sich und gewann in 1:25:44 Stunden. Im Sprint rettete Dorn (1:25:46,2), der tags zuvor noch beim Weltcup-Auftakt in Tschechien am Start gewesen war, seinen zweiten Platz vor Manuel Müller vom Belle Bike Team (1:25:46,6). Auf Rang vier fuhr der Australier Kyle Ward.

Auch die Biker aus unserer Region erreichten vordere Plätze. So landete Michael Bernhart vom RSV Bad Säckingen auf dem 16. Platz (1:32:39,1). Vereinskollege Christoph Cords durfte sich über Rang 20 freuen (1:34:10,3). Matthias Kraus (Radhaus Schäuble/VBC Waldshut-Tiengen) landete auf dem 26. Platz (1:34:57,0). In die Top 50 bei den Männern fuhren noch Jörg Wössner (36.) und Michael Fenske (39.) vom RSV Bad Säckingen sowie Markus Seiler (40.), Tobias Schmiederer (42.), Dirk Hierholzer (43.) und Martin Pfefferle (44.) von der SG Rheinfelden. Zweitschnellster Biker des VBC Waldshut-Tiengen war Lukas Kornberger (59.).

Bei den Frauen fuhr die Neuseeländerin Samara Sheppard ein einsames Rennen. Nur 31 Männer waren vor ihr im Ziel, als sie nach 1:36:40,0 Stunden über den Strich fuhr. Gut zehn Minuten war da bereits ihr Lebensgefährte Kyle Ward angekommen, der sie umarmte. Beide erfuhren in Basel von dem Rennen und meldeten sich an. "Eine tolle Atmosphäre und eine schöne Strecke", schwärmte Samara Sheppard. Ihr Partner stimmte zu. "Das Bier soll hier ja auch gut sein", scherzte Ward.

Über 13 Minuten vergingen, ehe die zweitschnellste Bikerin das Ziel vor der Halle in Remetschwiel passierte. Gar nicht fassen konnte Magdalena Oeschger aus Niederhof vom Team Centurion Follow Me, dass sie sich mit einer Zeit von 1:50:02,7 Stunden sogar aufs Podium katapultiert hatte. "Ich wollte unter zwei Stunden fahren. Das ist mir gelungen", war sie glücklich. "Am letzten Anstieg habe ich noch eine Fahrerin überholt. Ich wusste da aber noch nicht, dass das der zweite Platz sein würde", so Oeschger, die damit die Freiburgerin Sabine Stampf (To Motion Racing by black tusk) auf Rang drei verwiesen hatte.

"Jetzt warte ich noch auf meine Freundin"

Mit einer beherzten Attacke kurz vor dem Ziel rettete der Schweizer Emilien Barben (25) aus Neuchatel den Sieg beim 14. Waldhaus-Bike-Marathon. Barben arbeitet in Zürich und ist auf dem Bike für das "GS Sportswear Bergamont Team" unterwegs.

Emilien, war das Ihre erste Teilnahme hier in Waldhaus?

Ja, das war mein erstes Mal, und ich bin sehr glücklich über meinen Sieg.

Am Ende war es sehr knapp.

Auf den letzten zehn oder 20 Metern habe ich das Rennen im Sprint entscheiden können.

Wie schätzen Sie die Strecke ein?

Sie ist eher flach, aber extrem schnell. Da muss man mit viel Taktik und auch mit der richtigen Strategie fahren. Das ist mir heute gelungen.

Sind Sie Profi?

In den vergangenen beiden Jahren war ich das einmal. Da war ich auch unter den besten 50 Bikern der Weltrangliste bei der Elite in der Disziplin Cross Country.

Wie sind Sie darauf gekommen, hier in Waldhaus zu starten?

Ich habe davon durch meine Freundin Fiona Weiss erfahren. Sie wohnt in Bad Säckingen und fährt hier auch mit.

Sie sind nicht gemeinsam gefahren?

Nein, ich muss jetzt noch ungefähr eine Stunde warten. Aber das mache ich gerne. Dann ist sie auch im Ziel.