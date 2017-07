Fußball-Bezirksliga VfR Bad Bellingen ist der Geheimfavorit

Fußball-Bezirksliga: Vier Neue vom Verbandsligisten FC Auggen verstärken die Elf von Trainer Werner Gottschling: "Wir wollen den nächsten Schritt machen"

Fußball-Bezirksliga: – Platz sieben und bester Aufsteiger – das war die Bilanz des VfR Bad Bellingen nach seiner Aufstiegssaison. Der Bezirksligist aus dem Rebland will nun den nächsten Schritt machen. Den Kader hat Trainer Werner Gottschling zusammenhalten können. Stürmer Tim Siegin, mit 24 der 59 Bad Bellinger Treffer immerhin drittbester Torschütze der Liga, widerstand den Verlockungen und bleibt: "Es wäre für ihn zu früh gewesen", urteilt Gottschling: "Er hat eine tolle Basis und eine riesige Qualität, aber auch noch einige Baustellen. Wir werden ihm helfen, noch besser zu werden", verspricht der Trainer dem 20-Jährigen.

Dass seine Elf als "Geheimfavorit" firmiert, ficht Werner Gottschling gar nicht an: "Wir planen den nächsten Schritt und haben somit auch die nächste Liga im Visier", betont der Trainer des letztjährigen Aufsteigers, ohne allerdings vom Titel zu sprechen: "Dank der Neuzugänge ist allerdings einiges für uns möglich. Wir haben eine gute Mannschaft am Start. Der Kader ist so gut und breit besetzt, dass ich sicher die Qual der Wahl haben werde, wenn alle Mann an Bord sind."

Das liegt nicht allein am Quartett Yannik Domagala, Christian Ophoven, Sven Rodehau und Markus Salamon, das vom Verbandsligisten FC Auggen geholt wurde: "Die jungen Spieler haben in der vergangenen Saison viel gelernt. Wir müssen allerdings auch noch etwas konstanter auftreten", rechnet Gottschling noch einmal kurz nach: "Hätten wir in der Vorrunde nicht so viele überflüssige Punkte abgegeben, hätten wir durchaus vorn mitgemischt."

Vorn mitmischen ist das erklärte Ziel des VfR Bad Bellingen in der neuen Saison. Gottschling zählt das Team zu einem großen Favoritenfeld: "Ich sehe acht Mannschaften, die das Zeug dazu haben, den Titel zu holen."

Zugänge: Yannik Domagala, Christian Ophoven, Sven Rodehau, Markus Salamon (alle FC Auggen).

Abgänge: Jannik Schöne (Alemannia Müllheim); Thomas Roßkopf (pausiert).

Tor: Patrick Büchin, Sven Rodehau, Christian Kessler. – Abwehr: Leon Dickau, Lukas Würmlin, Jakob Hugenschmidt, Jochen Knoll, Danilo Kuhl, Kai Schillinger. – Mittelfeld: Christian Ophoven, Dominik Fräulin, Adrian Grozinger, Moritz Reif, Yannik Domagala, Ahmed Hasnaoui, Tim Schillinger, Tim Weber, Jannik Hugenschmidt, Nico Bunke, Oliver Blessing. – Angriff: Maximilian Lais, Tim Siegin, Jonas Dosenbach, Markus Salamon. – Trainer: Werner Gottschling.