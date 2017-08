vor 46 Minuten Michael Neubert Fußball-Kreisliga A-Ost VfB Waldshut vor erster Standortbestimmung

Fußball-Kreisliga A-Ost: Zwei Spitzenspiele am zweiten Spieltag. Am Freitag Duell der Bezirksliga-Absteiger zwischen VfB Waldshut und Spvgg. Wutöschingen. SV BW Murg prüft am Samstag den FC RW Weilheim