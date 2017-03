Fußball-Bezirksliga VfB Waldshut verspielt verdienten Sieg

Fußball-Bezirksliga: FC Wehr kommt mit Dusel-Toren zu einem glücklichen 2:2 gegen dominierenden aber im Abschluss zu schwachen Gastgeber

Fußball-Bezirksliga: – Blankes Entsetzen löste der Schlusspfiff von Schiedsrichter Ralf Brombacher beim VfB Waldshut aus: „Wir hatten selten so viele Torchancen“, schüttelte Kapitän Vassilios Dimitriadis im Video-Interview mit dem SÜDKURIER den Kopf: „Dieses Spiel müssen wir klar gewinnen.“ Auch Trainer Giuseppe Pavano konnte das 2:2 gegen den FC Wehr kaum einsortieren: „Wir stehen wie die Verlierer da.“

Da mochten die Gäste nicht widersprechen. Bis zwei Minuten vor Schluss sahen sie wie der verdiente Verlierer aus, hatten es einzig ihrem Torhüter Assen Alexov zu verdanken, dass sie lediglich mit 1:2 zurücklagen. Dann aber schlug Ersin Demircan den Ball vors Waldshuter Tor, mit Windunterstützung flog das Leder an den Pfosten. Andreas Ranerts Nachschuss-Versuch bugiserte der eingewechselte Valentin Ecker unglücklich ins eigene Tor.

„Keiner gibt auf, auch wenn es mal nicht so gut läuft“, war Trainer Michael Schenker fast ein wenig stolz, zumal er in Julian Matzner und Marc Seger nur zwei Reservespieler auf der Bank hatte: „Die Jungs sind ein über Jahre gewachsenes Team. Sie stecken Ausfälle weg.“

Für den VfB Waldshut hatte es gut angefangen. Beim ersten Angriff wurde Oliver Rathjen von Bastian Kühne gefoult. Gegen den Freistoß von Vassilios Dimitriadis (14.) war Alexov ohne Chance. Besser machte er es dann gegen Fabian Eppler, der im Verlauf des Spiels an seiner Abschlussschwäche fast verzweifelte: „Er muss sich besser konzentrieren“, fordert auch Trainer Giuseppe Pavano von seinem Stürmer.

So wurden die Waldshuter prompt zum ersten Mal bestraft. Ein weiter Ball von Michael Bauder fiel erst Arbnor Smakaj auf die Schulter und dann Mike Häfele vor die Füße: „Ich sehe im Augenwinkel, dass der Torwart weit draußen ist und ziehe einfach ab“, beschreibt der Wehrer Stürmer das 1:1 im Video-Interview mit dem SÜDKURIER.

In der Folge aber übernahm der VfB Waldshut das Kommando. Die Vorlage von Stelios Dimitriadis verlängerte Eppler per Kopf zu Oliver Rathjen. Der setzt sich im Laufduell mit Michael Bauder durch – 2:1. „Sein erstes Tor mit dem Fuß für uns“, lacht der verletzte René Kutschki zufrieden an der Seitenlinie.

In der Folge sollte den Waldshutern das Lachen vergehen. In Serie scheiterten Eppler (42.), Rathjen (65.), Eppler (67.), David Mollmann (72.) und erneut Rathjen (74.) an Alexov. „Das weiß doch jeder Fußballer“, raufte sich VfB-Sportchef Nico Keller die nicht vorhandenen Haare: „Triffst du vorn nicht, wirst du hinten bestraft.“ Sagte es und prompt lag der Ball hinter Gabriel Topka, dem bedauernswerten A-Junior im Waldshuter Kasten. An ihm lag es nicht, zumal er in der Nachspielzeit gegen Manuel Pinke sogar das 1:2 verhinderte.

„Ohne Training fehlt mir im Moment einfach das Ballgefühl“

Bereits als F-Junior kam Fabian Eppler (19) vom SC Lauchringen zum VfB Waldshut. Hier durchlief er den Nachwuchs und zählt seit einem Jahr zum Bezirksliga-Kader.

Fabian, Sie wurden beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Am Ende stand es 2:2 gegen den FC Wehr. Wie sehr wurmt es Sie, dass Sie so viele Chancen vergaben.

Natürlich ärgert mich das gewaltig. Ich ging zwar mit einem guten Gefühl vom Platz und dachte, dass wir den Vorsprung über die Zeit retten würden. Aber leider hat sich diese alte Weisheit, dass ausgelassene Chancen prompt bestraft werden, mal wieder bestätigt.

Überlegen Sie zuviel vor dem Abschluss?

Nein gar nicht. Im Spiel versuche ich einfach, den Ball ins Netz zu bringen. Mir fehlt im Moment vielleicht etwas das Ballgefühl. Ich trainiere ja selten.

Wie kommt das?

Seit ich in Karlsruhe studiere, mache ich unter der Woche nur Lauftraining. Freitags legt der Trainer mit Valentin Ecker und mir eine Sonderschicht ein.

Finden Sie in Karlsruhe keinen Verein, bei dem Sie mittrainieren dürfen?

Die meisten Clubs sind mit Studenten überfüllt. Da kommst du fast nicht rein.

Aus den ersten drei Spielen 2017 habt ihr nur drei Punkte geholt. Zu wenig?

Natürlich war beim SV Buch und gegen den FC Wehr mehr drin. Diese vier verspielten Punkte fehlen uns schon, zumal wir in beiden Spielen besser waren. Das macht uns Hoffnung. Wichtig ist, dass wir mental und körperlich fit sind. Absteigen werden wir sicher nicht.