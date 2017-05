Fußball-Bezirksliga VfB Waldshut trennt sich von Giuseppe Pavano

Vom Abstieg bedrohter Fußball-Bezirksligist übergibt sechs Spiele vor Saisonende das Zepter an Nils Mühlenweg, den Trainer der A-Junioren.

Fußball-Bezirksliga: – Am späten Donnerstagabend hat der Tabellenvorletzte VfB Waldshut die sofortige und einvernehmliche Trennung von Trainer Giuseppe Pavano (55) bekannt gegeben. Nach sieben sieglosen Spielen mit nur drei Punkten zieht der vom Abstieg bedrohte Traditionsverein die Reißleine. Neuer und damit dritter Trainer des VfB Waldshut in dieser Saison ist Nils Mühlenweg. Der 26-Jährige hat bislang die A-Junioren in der Landesliga betreut und soll auch in der nächsten Saison als Trainer der Aktiven tätig sein, teilt der Verein auf seiner Internetseite mit.

Im Oktober vergangenen Jahres, kurz nach dem damals sensationellen 4:2-Sieg beim SV Weil II, trennte sich der VfB Waldshut von Raimund Hübner, der erst im Juli das Zepter von Hansjörg Rotzinger übernommen hatte. Unter Hübner hatte die Elf zuvor nur einen Punkt aus zehn Spielen geholt. Der Sieg in Weil änderte nichts mehr an der Entscheidung.

Schon eine Woche später stand Giuseppe Pavano gemeinsam mit seinem Freund und Vertrauten Dieter Gallmann in der Schmittenau auf der Kommandobrücke. Pavano war zwei Wochen zuvor beim FC Schlüchttal (Kreisliga A-Ost) nach einer Negativserie von sieben sieglosen Spielen zurückgetreten. Sein Amt an der Schlücht hatte er wie Hübner erst im Sommer 2016 angetreten, zuvor war er drei Jahre lang erfolgreich beim SV Buch tätig.

Nach der Partie beim SV Weil II begann Pavano beim VfB Waldshut. Ausgerechnet vor der Rückrundepartie gegen den SV Weil II endet das sechseinhalbmonatige Engagement des Italieners aus Weilheim. In 14 Spielen holte er mit dem VfB Waldshut vier Siege und vier Unentschieden. Allerdings wurden 13 dieser 16 Punkte schon vor der Winterpause gesichert. Voller Hoffnung auf Rang 13 in die Frühjahrsrunde ging nach drei Unentschieden – 2:2 beim SV Buch, 1:1 beim FC Wallbach und 2:2 gegen den FC Wehr – nichts mehr. Zuletzt setzte es vier Pleiten in Folge.

Nun soll es Nils Mühlenweg richten. Der 26-jährige Niedersachse war im Sommer 2015 vom FC Rot-Weiß Kirchlengern (Landesliga Herford) als Student an den Hochrhein gekommen. Vor allem aus beruflichen Gründen, aber auch weil er bei den A-Junioren als Trainer eingespannt war, spielte Mühlenweg nur selten im Bezirksliga-Team. Mit dem Nachwuchs war er auf Anhieb erfolgreich, feierte im vergangenen Sommer den Titel in der Bezirksliga und belegt in der Landesliga aktuell Platz vier.

Der VfB Waldshut will in den ausstehenden sechs Spielen alles versuchen, in der Bezirksliga zu bleiben. Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz zwölf satte fünf Punkte: "Wir dürfen mit 20 Punkten die Möglichkeit eines Abstieges nicht ignorieren. Aber es sind 18 noch zu vergebende Punkte, obwohl der Trend nicht für uns spricht", schreibt der Vorstand: "Die Berufung des neuen Trainers ist ein Signal für die neue Saison. Mühlenweg wird hier sowohl auf bewährte Kräfte setzen, als auch die Förderung des eigenen Nachwuchses konsequent weiterführen."

Der VfB Waldshut bedankt sich auf seiner Internetseite bei Peppe Pavano und Co-Trainer Dieter Gallmann "für ihren Einsatz und ihr großes Engagement und wünscht für die Zukunft viel Glück und alles Gute."