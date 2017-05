Fußball-Bezirksliga VfB Waldshut schöpft nach 8:4-Sieg neue Hoffnung

Fußball-Bezirksliga: Schützenfest gegen Absteiger SpVgg. Wutöschingen in der Schmittenau. Nur noch drei Punkte hinter dem FC Wallbach

So richtig zufrieden sah Peter Nyffenegger nicht aus, als Schiedsrichter Andreas Sättele aus Unadingen das Schützenfest in der Schmittenau beendet hatte: "Natürlich freue ich mich über die drei Punkte. Aber wenn du 6:1 führst, dar das Spiel nicht 8:4 enden", legte der Co-Trainer des VfB Waldshut nach dem Sieg über die SpVgg. Wutöschingen die Finger schnell in die Wunde. Das Abwehrverhalten seiner Elf ließ nach der Pause zu wünschen übrig – und hätte in der kritischen Phase durchaus ins Auge gehen können.

Dass es für die Gastgeber am Ende gut ausgegangen ist, lag nicht nur an der zeitgleichen Jestetter Schützenhilfe mit dem 1:0-Sieg beim FC Wallbach sondern in erster Linie an der Waldshuter Treffsicherheit vor der Pause. "Da standen wir offen wie ein Scheunentor, haben tatsächlich gespielt wie ein Absteiger", nahm Gästetrainer Holger Kostenbader seine Jungs zur Pause ins Gebet. Mit 0:4 waren die Wutöschinger in die Pause gegangen, nachdem Fabian Eppler (16. und 34.) sowie Matteo Mäder (29.) und Shaban Limani (43.) einen scheinbar beruhigenden Vorsprung heraus geschossen hatten.

Doch weit gefehlt. Selbst nach weiteren Treffern von Eppler (49.) und Vassilios Dimitriadis (56.) beim zwischenzeitlichen 1:5 (53.) durch Patrick Budde, kehrte bei den Hausherren keine Ruhe ein. Innerhalb von fünf Minuten machten die Wutöschinger aus einem 1:6 durch Budde (59.), Christoph Brunner (60./FE) und Niko Bischoff (64.) ein 4:6. In der Waldshuter Abwehr schwamm so ziemlich alles, was sich dort aufhielt, bei den Gästen keimte der Glaube an ein Fußballwunder.

Doch letztlich war es ein Strohfeuer der Gäste, die sich rechnerisch in den drei ausstehenden Partien noch retten könnten, aber faktisch abgestiegen sind. Torwart Markus Duttlinger rettete zwar noch zwei Mal mit Glanzparaden, musste aber dennoch weitere Gegentreffer durch den Strafstoß von Shaban Limani (72.) und A-Junior Hannes Linke (87.) hinnehmen.

Für Fabian Eppler, nun mit elf Toren bester VfB-Torschütze, ist der Kantersieg nur ein weiterer Schritt zum Minimalziel: "Wir haben den Rückstand auf den FC Wallbach auf nun drei Punkte verkürzt. Wir bleiben dran und dürfen nicht abgeschrieben werden." Der im Sommer aus den A-Junioren gekommende Stürmer fühlt sich trotz des turbulenten Saisonverlaufs wohl im Team: "Bei mir läuft es in den vergangenen Wochen immer besser." Einen großen Anteil habe daran nicht nur der neue, am Samstag allerdings beruflich verhinderte, Trainer Niels Mühlenweg: "Ich habe von allen drei Trainern in dieser Saison gelernt", so Eppler im Video-Interview mit unserer Zeitung.

Matthias Mietz: "Wir wollen schnellstens wieder zurück kommen!"

Ein Eigengewächs der SpVgg. Wutöschingen ist Matthias Mietz. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat sich im Verlauf der Saison in die Stamm-Elf gespielt.

Matthias, Sie schauen sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Saison zurück?

Schon, denn leider steigen wir nach nur einem Jahr wieder ab. Andererseits habe ich es geschafft, meine Ziele in der Mannschaft zu erreichen.

Die da gewesen wären?

Ich wollte meine Chancen nutzen und hatte mit vorgenommen, als bisheriger A-Junior im Schnitt eine Spielzeit von 30 Minuten zu erreichen.

Was Sie allerdings deutlich übertroffen haben?

Ja, aber das lag auch daran, dass sich Mark Kaiser so schwer verletzt hat und ich deshalb seine Position übernehmen konnte.

Was nehmen Sie aus diesem Bezirksliga-Jahr mit?

Wir haben uns spielerisch sehr viel weiter entwickelt. Ich hatte ja im Aufstiegsjahr schon einige Einsätze in der Rückrunde und habe so mitbekommen, wie groß der Unterschied zwischen Kreisliga A und Bezirksliga ist. Taktisch und spielerisch gibt es da erhebliche Unterschiede.

Die Liga war sehr ausgeglichen. Man hätte nicht absteigen müssen?

Nein, das nicht. Es gibt auch kein spezielles Spiel, das unseren Abstieg besiegelt hätte. Wir waren vielleicht in der Offensive nicht so stark, wie es sein müsste. Außer beim 6:0 gegen den SV Herten und heute mit den vier Toren gegen den VfB Waldshut, hat es da doch gehapert.

Was haben Sie sich in der neuen Saison vorgenommen?

Wir wollen vorn mitspielen und möglichst bald wieder zurück kommen. Man kann schon sagen, dass wir Spaß in der Bezirksliga hatten und sozusagen Blut geleckt haben. EEs wird sicher schwer, wieder aufzusteigen. Aber wir haben ein tolles Team, die meisten Spieler bleiben an Bord, wir haben uns entwickelt und wollen schnell wieder rauf.