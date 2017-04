Fußball-Bezirksliga VfB Waldshut holt Tobias Elbing

Fußball-Bezirksliga: 20-jähriger Torwart wechselt vom A-Kreisligisten SV Rheintal in die Schmittenau

Fußball-Bezirksliga: – In dieser Saison hat der VfB Waldshut bereits vier verschiedene Torhüter eingesetzt: Jens Karthan, Lennart Nickel, André Gerbershagen und akutell A-Junior Gabriel Topka standen bereits zwischen den Pfosten. Ab Sommer soll das Wechselspiel der Vergangenheit angehören, wenn es nach dem neuen Mann geht. Tobias Elbing (20) wechselt vom A-Kreisligisten SV Rheintal in die Schmittenau mit dem Anspruch, die Nummer 1 zu werden. Elbing, dessen Vater Mathias als Torwarttrainer für den Nachwuchs beim VfB tätig ist, hat als Jugendlicher schon mehrere Jahre beim VfB Waldshut gespielt, kehrt also quasi zurück zu seinen Wurzeln.