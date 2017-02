Regionalsport_Hochrhein VfB Waldshut bringt's auf den Punkt

Neunmeterschießen bringt die Entscheidung beim 26. Rothaus-Hallenmasters beim SC Lauchringen. Favorit SV 08 Laufenburg verliert im Finale gegen das Pavano-Team. FC Erzingen gewinnt Spiel um Platz drei gegen den FC Tiengen 08 ebenfalls nach Neunmeterschießen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hallenfußball: – Der VfB Waldshut stoppte beim Endturnier des 26. Rothaus-Hallenmasters beim SC Lauchringen den Siegeszug des zweimaligen Qualifikations-Siegers SV 08 Laufenburg. Das Team von Trainer Pepe Pavano gewann das Finale gegen die Null-Achter im Neunmeterschießen mit 3:1 und holte sich die Siegprämie von 500 Euro ab. Ebenfalls vom Punkt wurde das Spiel um Platz drei entschieden. Der FC Erzingen setzte sich gegen den FC Tiengen 08 mit 4:3 durch.

Shqiprim Kertoku brachte den VfB Waldshut im Finale mit 1:0 in Führung. Der Bezirksligist spielte dann auf Sicherheit und ließ den SV 08 Laufenburg kombinieren. Der Druck wurde zu groß. Bujar Halili, der Spieler für die Zaubertore, glich mit der Hacke aus. Erst jetzt wurden die Waldshuter wieder etwas aktiver. Die fünfminutige Nachspielzeit verstrich ohne das entscheidende Tor. Beim Neunmeterschießen war VfB-Torhüter Jens Karthan der Held. Die Null-Achter bezwangen ihn nur einmal. Drei Mal verwandelten die Waldshuter und jubelten. „Lauchringen bringt uns immer Glück“, freute sich Vassilios Dimitriadis über den Triumph.

Der VfB Waldshut hatte auf dem Weg ins Finale hart kämpfen müssen. Der FC Dettighofen erwies sich im letzten Spiel der Zwischenrunde als hartnäckiger Gegner. Zwei Mal ging der A-Kreisligist in Führung. Am Ende setzte sich der VfB mit 4:3 durch. Im Halbfinale ließ der Turniersieger den FC Tiengen 08 beim 4:1 glatt abblitzen.

Glück hatte Finalgegner SV 08 Laufenburg in der Zwischenrunde. In der entscheidenden Partie gegen den SV Rheintal glichen die Null-Achter mit einem heftig diskutierten Neunmeter zum 2:2 aus. Nach dem 3:1 gegen AGS Lauchringen reichte das Remis zum Einzug in die Runde der besten Vier.

Nach der enttäuschenden Vorstellung beim Qualifikationsturnier in Waldshut bot der FC Erzingen eine starke Vorstellung. Die Klettgauer scheiterten erst im Halbfinale. Das spielerisch wohl stärkste Team, der FC Wettingen/CH, verbummelte den Einzug ins Halbfinale. In der Partie gegen den FC Erzingen vergaben die Eidgenossen bei einer Situation drei gegen Torwart Kevin Simanowski leichtfertig die Chance für die Entscheidung. Im Gegenzug kassierten sie das 2:3 und waren draußen.

Masters-Endstand

Bildergalerie im Internet:

1. VfB Waldshut, 2. SV 08 Laufenburg, 3. FC Erzingen, 4. FC Tiengen 08, 5. FC Wettingen/CH, 6. SV Rheintal, 7. FC Tiengen 08 II, 8. FC Tiengen 08 III, 9. SC Zurzach/CH, 10. AGS Lauchringen, 11. VfR Horheim, 12. FC Dettighofen, 13. FC Erzingen II, 14. FC Lohn/CH, 15. VfB Waldshut U19, 16. SC Lauchringen U19, 17. VfB Waldshut II, 18. SC Lauchringen, 19. FC Niederweningen/CH, 20. SC Lauchringen Oldies, 21. AGS Lauchringen Oldstars, 22. SC Lauchringen II, 23. T.I.G. Bad Säckingen. – SV Nollingen ist nicht angetreten.