Fußball-Bezirksliga VfB Waldshut: Atalla kommt und Eppler geht

Fußball-Bezirksliga: Oliver Atalla stürmt künftig wieder für seinen Heimatverein. Fabian Eppler wechselt nach Karlsruhe zur SpVgg. Durlach-Aue, behält aber das Zweitspielrecht für den VfB Waldshut

Fußball-Bezirksliga: – Für Oliver Atalla schließt sich in der Kommenden Saison der Kreis. Der Offensivspieler kehrt vom FC Klingnau/CH zurück über den Rhein und spielt künftig wieder für seinen Heimatverein VfB Waldshut. Der 32-Jährige begann als Jugendlicher in der Schmittenau und spielte dort bis 2009. Danach wechselte er zum FC Tiengen 08, de er im vergangenen Sommer verließ. Dazwischen gab es weitere Stationen beim SV Schaffhausen und beim SV Dogern. Weiterer Neuzugang der Waldshuter ist der 20-jährige Torhüter Tobias Elbing, der vom SV Rheintal kommt.

Bedingt verlassen wird Stürmer Fabian Eppler den VfB Waldshut. Der bis dato mit elf Treffern bester VfB-Torschütze, wird in Karlsruhe studieren und wechselt zum nordbadischen Verbandsligisten SpVgg. Durlach-Aue. Allerdings, so Sportchef Nico Keller, wird Eppler für den VfB Waldshut das so genannte Zweitspielrecht beantragen, so dass er an Heimat-Wochenenden zur Verfügung steht. Bestätigen kann Keller bisher nur die Abgänge von Kevin Lajthia und René Kutschki, die sich dem SV 08 Laufenburg anschließen wollen: "Weitere Abmeldungen liegen noch nicht vor."