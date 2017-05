Fußball-Landesliga Verdienter Sieg für SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: Nach 3:1 in Zell ist viertletzter Platz noch drin. Aufstieg des "Vize" SV Kirchzarten über Aufstiegsrunde würde reichen

Fußball Landesliga

FC Zell -

SV 08 Laufenburg

1:3 (0:1)

Tore: 0:1 (43.) Seidita; 0:2 (55.) Halili; 0:3 (74./FE) Knab; 1:3 (84.) Wiessmer. – SR: Timo Fesenmeier (March). – Z.: 80.

Einen Pflichtsieg landete der SV 08 Laufenburg bei Schlusslicht FC Zell. Dennoch war Trainer Norbert Schneider nicht zufrieden mit den Offensivkünsten seiner Mannschaft. "Sandro Knab und Bujar Halili hätten sich heute beide an die Spitze der Torjägerliste schießen können", sagte Schneider. Knab ist allerdings auch dank seines verwandelten Foulelfmeters mit 18 Treffern Torschützenkönig der Liga.

Zum Spiel: Der SV 08 Laufenburg hätte mit einer höheren Führung in die Pause gehen müssen. So blieb es aber bei der knappen 1:0-Führung, die Francesco Seidita zwei Minuten vor dem Pausenpfiff erzielte. Nach einem Kopfball von Sandro Knab an die Latte hatte Seidita erfolgreich nachgesetzt.

Bujar Halili setzte in der 55. Minute einen Schuss aus 20 Metern zum 2:0 in die Maschen. Nach einem Foul an Halili erhöhte Knab per Strafstoß auf 3:0. Sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Robin Wiessmer auf 1:3. Die Gastgeber drückten dann nochmals aufs Tempo, doch blieb es bei diesem Ergebnis.

Nun beginnt für den SV 08 Laufenburg das große Rechnen. Nach dem Punktgewinn des FSV Rheinfelden ist dieser so gut wie gerettet. Der SV 08 Laufenburg ist einen Punkt hinter dem TuS Efringen-Kirchen Drittletzter, was den Abstieg bedeuten würde. Gelingt noch der Sprung vorbei an den Rebländern auf den viertletzten Platz, müssten die Null-Achter dem SV Kirchzarten die Daumen drücken, dass er sich als Vizemeister in der Aufstiegsrunde durchsetzt. Dann wäre der SV 08 gerettet. Schneider denkt aber erst einmal an die nächsten Hausaufgaben: "Gegen den VfR Hausen müssen wir am nächsten Wochenende gewinnen."

SV 08: Durmaz – Zölle, Bouhouch, Späthe (80. Studinger) – Seidita, Scherzinger (61. Schneider), Mathis, Dittmar – Ferrara (80. Armenio), Halili, Knab.