Verbandsliga-Aus für FC Bötzingen

Fußball: Verein zieht seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Verbandsliga zurück und plant einen Neustart ganz unten in der neuen Saison. Dennoch müssen die abstiegsbedrohten Hochrhein-Teams in der Landesliga weiter mit vier Absteigern rechnen

Fußball-Verbandsliga: (gew) Der FC Bötzingen hat auf seinen Spielermangel reagiert und seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb in der Verbandsliga zurückgezogen. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins. Die Satzung des Verbands sieht vor, dass bei einem Rückzug zuerst die zweite Mannschaft eines Vereins abgemeldet werden muss. Diese wird die laufende Saison aber in der Kreisliga B zu Ende spielen.

Der Stand der Dinge: Der FC Bötzingen spielt nicht mehr in der Verbandsliga, alle bisherigen Spiele der Konkurrenten gegen den FC Bötzingen werden gestrichen. Statt 19 Teams spielen nur noch 18 die Saison zu Ende. Der Ausschluss des FC Bötzingen vom Spielbetrieb hat neben Geldstrafen aber auch zur Folge, dass der Verein seinen für kommende Saison geplanten Neustart in der untersten Liga vornehmen muss.

Was bedeutet der Rückzug des FC Bötzingen für die stark abstiegsgedrohten Landesligisten aus dem Bezirk Hochrhein? Gibt es Hoffnung für Schlusslicht FC Zell, den Vorletzten TuS Efringen-Kirchen, den Drittletzten SV 08 Laufenburg und den Fünftletzten FSV Rheinfelden, dass aus vier Absteigern vielleicht doch nur drei oder zwei werden? Immerhin muss der FC Bötzingen in der neuen Saison ganz unten anfangen, muss also nicht in der Staffel 2 der Landesliga aufgenommen werden. Joachim Sperker, Sportchef des FSV Rheinfelden, winkt eher ab: „Ich gehe immer noch von zwei Absteigern aus der Verbandsliga aus, die in unsere Landesliga-Staffel kommen. “ Das sind Schlusslicht SV Solvay Freiburg und der Vorletzte FC Waldkirch, dem bereits neun Punkte ans rettende Ufer fehlen. Es bleibt also wohl trotz des Bötzinger Rückzugs bei vier Absteigern aus der Landesliga – es sei denn, der Vizemeister der Staffel 2 der Landesliga würde sich in der Aufstiegsrunde durchsetzen. Damit ist nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit aber eher nicht zu rechnen.