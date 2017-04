Fußball-Bezirksliga Urs Keser wird Trainer bei SpVgg. Brennet-Öflingen

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger verpflichtet den 38-jährigen Trainer aus Schwörstadt zur neuen Saison

Fußball-Bezirksliga: – Die SpVgg. Brennet-Öflingen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer beim Nachbarn fündig geworden. Wie der Verein auf seiner Internetseite bestätigt, übernimmt Urs Keser, der vor knapp drei Wochen beim SV Schwörstadt seinen Rückzug zum Saisonende verkündet hat, am 1. Juli den Bezirksliga-Aufsteiger.

Der Neuling hatte sich nach einer verkorksten Rückrunden-Vorbereitung im Februar, kurz vor dem Nachholspiel beim SV Weil II, von Salvatore Spano getrennt und baut bis Saisonende auf eine Interimslösung. Das Trainer leiten aktuell Kapitän Marco Götz und Co-Trainer Daniel Kaiser, der auch Keser zur Seite stehen wird. Für das Coaching an der Seitenlinie zeichnen Vorsitzender Sammy Lemke-Maier und Sportchef Clemens Strittmatter verantwortlich. Offensichtlich hat sich die Maßnahme ausgezahlt. Seit der Trennung von Spano holte die Elf aus sechs Spielen satte 14 Punkte und steht derzeit mit füf Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Schönaui (41 Punkte) auf Rang sechs.

Clemens Strittmatter ist mit der künftigen Lösung sehr zufrieden: "Wir haben unseren absoluten Wunschtrainer gefunden. Keser ist jung und hat einen guten Draht zu den Spielern." Zudem sei der Schwörstadter, der insgesamt neun Jahre als Trainer für seinen Heimatverein tätig war, bekannt dafür, dass er auf den Nachwuchs setze. "Schon nach den ersten Gesprächen war mir klar, dass es mit Urs passen wird", freut sich auch Vorsitzender Sammy Lemke-Maier.

Urs Keser – 2008 von der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Fairplay-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet – sprüht vor Tatendrang: "Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe. Aber ehe ich mich in Brennet einbringe, will ich mit dem SV Schwörstadt den Verbleib in der Kreisliga A-West schaffen." Mit dem SV Schwörstadt, in dessen Nachwuchs er einst begann, stieg Keser 2010 in die Bezirksliga und 2016 in die Kreisliga A auf.

Als A-Junior spielte Urs Keser beim FV Lörrach und kehrte für ein Jahr als Aktiver nach Schwörstadt zurück. 1999 wechselte er in die Landesliga zum VfR Rheinfelden und schloss sich 2003 für vier Jahre dem damaligen Verbandsligisten FC Wehr an. Seit 2007 ist er als Trainer beim SV Schwörstadt aktiv gewesen. Unterbrochen wurde diese Zeit in der Saison 2012/13 als Keser beim SV Herten Co-Trainer von Thorsten Szesniak war und einem Jahr Pause.