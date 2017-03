Urs Keser hört im Sommer beim SV Schwörstadt auf

Fußball-Kreisliga A-West: Aufsteiger muss sich einen neuen Trainer für die kommende Saison suchen.

Fußball-Kreisliga A-West: – Beim Aufsteiger SV Schwörstadt geht im Sommer eine Ära zu Ende. Wie Vorsitzender Roger Kefer mitteilt, wird Trainer Urs Keser – 2008 von der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Fairplay-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet – seine Tätigkeit beenden: "Ich war dann mit einer zweijähriger Unterbrechung insgesamt neun Jahre lang Trainer der Mannschaft. Es ist an der Zeit, dass frischer Wind herein kommt", so Keser, der am Samstag seinen 38. Geburtstag feiern wird. Sein Nachfolger steht noch nicht fest, Keser selbst hat keinen neuen Verein: "Ich werde schauen, was kommt."

Mit Urs Keser als Spielertrainer schaffte der SV Schwörstadt im Sommer 2010 genau 24 Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die Bezirksliga. Zwei Jahre später musste die Elf wieder zurück in die Kreisliga A und wurde 2013 in die Kreisliga B durchgereicht. Keser kehrte nach zweijähriger Pause im Sommer 2014 zurück zu seinem Heimatverein und feierte im vergangenen Sommer die Rückkehr in die Kreisliga A. "Wir werden in den nächsten Wochen alles dransetzen, den Verbleib in der Liga zu schaffen", gibt er sich kämpferisch, aber wissend um die personelle Lage. Beim 0:2 gegen Bosporus Weil spielte Keser einmal mehr selbst: "Ich möchte mich möglichst nicht als Absteiger verabschieden."

Urs Keser begann im Nachwuchs des SV Schwörstadt, spielte als A-Junior beim FV Lörrach und kehrte für ein Jahr als Aktiver zurück. 1999 wechselte er in die Landesliga zum VfR Rheinfelden und schloss sich 2003 für vier Jahre dem damaligen Verbandsligisten FC Wehr an. Seit 2007 ist er als Trainer beim SV Schwörstadt aktiv gewesen. Unterbrochen wurde diese Zeit in der Saison 2012/13 als Keser beim SV Herten Co-Trainer von Thorsten Szesniak war und einem Jahr Pause.