Regionalsport_Hochrhein Um Bezirkstitel beim FC Tiengen 08

Futsal: (neu) Beim FC Tiengen 08 spielen am Wochenende 38 Teams von den A- bis D-Junioren sowie bei den B- und C-Juniorinnen um die Titel des Futsal-Bezirksmeisters. Bei den E-Junioren spielen die sechs Teams nach den herkömmlichen Hallenfußballregeln. Hier geht's um den Titel des Hallenbezirksmeisters. Bei den D-Junioren wird um den VR-Talentiade-Cup gespielt. In der Sporthalle Tiengen starten am Samstag, ab 9.30 Uhr, die D-, C-, B- und A-Junioren, am Sonntag, ab 10 Uhr, die E-Junioren sowie C- und B-Juniorinnen.

A-Junioren: Gruppe 1: SV Todtnau, SG Bad Säckingen, Spvgg. Wehr. – Gr. 2: SG Lottstetten, SV Nollingen, FC Wittingen (Samstag ab 17.05 Uhr). – B-Junioren: Gr. 1: SG Wittlingen, FC Steinen, SG Grießen. – Gr. 2: SV Weil, SG Eggingen, SG Schönau (Samstag ab 14.45 Uhr). – C-Junioren: Gr. 1: SV Schopfheim, SV 08 Laufenburg, SG Tiengen. – Gr. 2: SG Stühlingen, SG Minseln, SV Weil (Samstag ab 12.05 Uhr). – D-Junioren: Gr. 1: FC Tiengen 08, FV Lörrach-Brombach, SV Weil. – Gr. 2: FC Bergalingen, VfB Waldshut, SG Todtmoos (Samstag ab 9.30 Uhr). – E-Junioren: Gr. 1: SV Schopfheim, TuS Stetten, VfR Horheim. – Gr. 2: FC Zell, VfB Waldshut, SV Herten ( Sonntag ab 10 Uhr). – B-Juniorinnen: Gr. 1: FC Hausen, SG Waldhaus, TuS Binzen. – Gr. 2: ESV Waldshut, SG Schopfheim, FC Wittlingen (Sonntag ab 15.45 Uhr). – C-Juniorinnen: Gr. 1: TuS Kl. Wiesental, ESV Waldshut, ESV Waldshut II, SG Steina-Schlüchttal. – Gr. 2: Eintracht Wihl, FC Wittlingen, FC Wittlingen II, SG Niederhof (Sonntag ab 12.30 Uhr).