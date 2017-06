Tennis-Oberliga Überragender Auftritt des TC RW Tiengen

Tennis-Oberligist feiert einen 8:1-Kantersieg gegen den TC Freiburg-Schönberg II und bleibt damit auf dem zweiten Tabellenplatz

Tennis Oberliga, Männer

TC RW Tiengen -

TC Freiburg-Schönberg II

8:1

(gew) Der TC RW Tiengen bleibt nach dem überragenden 8:1-Erfolg gegen den TC Freiburg-Schönberg II Tabellenzweiter – dank des besseren Matchpunktverhältnisses gegenüber dem TC Grenzach. Mit dem Abstieg dürften die Tiengener in dieser Runde auf alle Fälle nichts zu tun haben.

Der überraschend hohe Sieg der Rot-Weißen stand schon nach den Einzeln, die allesamt gewonnen wurden, fest. Überragend spielte der Tiengener Yanik Kälin an Position drei bei seinem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den baden-württembergischen U16-Meister Marvin Schaber. An fünf und sechs gewannen Marvin Kromer und Tim De Heer ihre Einzel gegen Dreher und Dannenberger jeweils im Matchtiebreak. Keine Chancfe gab Raphael Lustenberger dem Ex-Bad Säckinger Till von Winning bei seinem 6:2 und 6:1-Sieg. Auch Simon Glöckner an Position zwei und Leon Back an vier gewannen deutlich. Nur ein Doppel – das von Lustenberger/Glöckner – ging für den TC RW Tiengen verloren.

Christoph Back war nach der Partie hochzufrieden: "Heute haben wir vor allem die engen Matches gewonnen." Der Tiengener Trainer freute sich vor allem, weil die zuvor besprochene Strategie und Taktik von seinen Jungs voll umgesetzt wurde. "Das war eine tadellose Leistung heute", schwärmte er. Darauf könne in den kommenden Spielen aufgebaut werden.

Einzel: Lustenberger – von Winning 6:2, 6:1; Glöckner – Hoppstädter 7:5, 7:5; Kälin – Schaber 6:0, 6:3; Back – Gohres 6:4, 6:4; Kromer – Dreher 2:6, 6:0, 10:2; De Heer – Dannenberger 3:6, 6:1, 10:6. – Doppel: Lustenberger/Glöckner – von Winning/Hoppstädter 6:7, 7:5, 7:10; Kälin/Back – Schaber/Dreher 6:1, 2:0 (w.o.); Kromer/De Heer – Gohres/Dannenberger 6:2, 6:1.