Regionalsport_Hochrhein Über 120 Talente beim TV Bad Säckingen

Leichtathleten des Vereins sind mit ihrem Hallensportfest sehr zufrieden. Acht Vereine schicken iihren Nachwuchs in die Badmattenhalle. TuS Lörrach-Stetten erfolgreichster Verein. Auch der TV Wehr und die LG Hohenfels sind gut vertreten

Leichtathletik: – Richtig ins Zeug legten sich die 128 Nachwuchssportler aus acht Vereinen beim Hallensportfest des TV Bad Säckingen. Sie zeigten im Dreikampf bei den Zwölf- bis 15-Jährigen und Vierkampf bei den Sieben- bis Elfjährigen teils tolle Leistungen. Erfolgreichster Verein war der TuS Stetten mit sechs Siegen, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen. Die jungen Sportler des TV Wehr holten sich vier Mal Platz eins, sechs Mal Platz zwei und vier Mal Platz drei. Die Athleten des gastgebenden TV Bad Säckingen schnitten mit vier Siegen, drei zweiten und sieben dritten Plätzen ebenfalls sehr gut ab.

Der TV Bad Säckingen (42), TuS Stetten (30) und TV Wehr (27) hatten die meisten Teilnehmer gemeldet. Von 144 Gemeldeten hatten aber 16 abgesagt. Dennoch war Raimund Huber, TV-Abteilungsleiter, erneut zufrieden.

Etwas überschaubarer waren die Wettkämpfe der Zwölf- bis 15-Jährigen. Dafür gab’s zum Abschluss noch einen packenden Hochsprungwettbewerb bei den Jungen und in Felix Eschbach von der LG Hohenfels einen Überraschungssieger. „Felix springt heute zum ersten Mal den Fosbury-Flop“, freute sich dessen Trainer Helmut Vogler über 1,56 Meter seines Schülers. Eschbach holte in der Dreikampf-Wertung (30 Meter, Hochsprung, Kugel) mit 1344 Punkten hinter Finn Ströbel (1374) vom TuS Höllstein Platz zwei. Herausragend bei den jungen Athleten war die Leistung von Noah Behringer vom TV Schwörstadt bei den Elfjährigen. Er sammelte im Vierkampf (30 Meter, Weitsprung, Ballwurf, 300 Meter) 1382 Punkte und dominierte in allen vier Disziplinen.

Den Heimvorteil in der Badmattenhalle nutzten die Mädchen des TV Bad Säckingen. Ein Ausrufezeichen setzte Melina Huber mit 1300 Punkten bei den 13-Jährigen. Sie siegte vor Tamara Strauß (1017) von der LG Hohenfels. Weitere Siege für den TV Bad Säckingen holten Leonie Bühler (1200) bei den 14-Jährigen, Ceren Bayram (1494) bei den Elf- und Laura Ruhloff (1094) bei den Zehnjährigen. Freudentänze führte der Bad Säckinger Felix Krauß nach seinen 1,52 Meter im Hochsprung auf. So hoch war er zuvor noch nie gesprungen.

