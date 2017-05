Leichtathletik U20 des TV Wehr wird Badischer Meister

Leichtathletik: Erfolgreicher Wettkampf in Löffingen

Erfolgreich in Löffingen: Die U20-Leichtathletinnen des TV Wehr mit (von links) Michaela Kapp, Hannah Brunner, Elena Tilgner und Rebekka Furler, holten sich den badischen Meistertitel im Vierkampf. Im Finale in Löffingen wurde in Gruppe 3 mit 4671 Punkten der ESV Weil deutlich distanziert. Die Punkte verteilten asich wie folgt: Elena Tilgner holte mit 13,96 s über 100 Meter 481 und mit 7,79 m im Kugelstoß weitere 379 Zähler. Michaela Kapp steuerte mit 14,03 s über 100 Meter 475 Punkte bei, dazu 504 Punkte für 2:31,22 Minuten über 800 Meter und 520 Punkte für 4,74 m im Weitsprung. Hannah Brunner lief die 800 Meter in 2:44,07 Minuten (440) und sprang 4,38 m (480). Von Rebekka Furler kamen dank 7,52 m im Kugelstoß weitere 367 Punkte. In der Staffel vervollständigte das Quartett mit 1025 Punkten für 54,27 s das Gesamtergebnis. Die StG Hochrhein mit Athleten des TV Rheinfelden und des TuS Stetten feierten einen Sieg in der Gruppe 2 der weiblichen U18-Jugend sowie einen zweiten Rang bei den männlichen U20-Jugendlichen in Gruppe 3. Bild: Dieter Eckert