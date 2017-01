Regionalsport_Hochrhein Turniersieg für SC Freiburg und Bahlinger SC

SV 08 Laufenburg richtet internationele Hallenturniere für D- und C-Junioren aus. Gastgeber bei den C-Jugendlichen im Finale dabei

Juniorenfußball: (neu) Zwei tolle Hallenfußballturniere liegen hinter dem SV 08 Laufenburg. Bei der Neuauflage der internationalen D- und C-Juniorenturniere in der Rappensteinhalle gab's Favoritensiege. Der Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg setzte sich bei den D-Junioren gegen den FC Schaffhausen im Neunmeterschießen durch. Bei den C-Junioren gewann der Bahlinger SC das Endspiel gegen Gastgeber SV 08 Laufenburg mit 5:3.

C-Junioren: – Der zweite Turniertag bescherte den Null-Achtern einen tollen Erfolg. Erst im Finale scheiterten die C-Junioren des SV 08 Laufenburg. "Die Jungs waren ein bisschen platt im Endspiel. Aber mit Platz zwei können wir zufrieden sein", freute sich Laufenburgs Jugendleiter Heiner Berger. Der SV 08 Laufenburg war somit bestes Team aus dem Bezirk Hochrhein. Das klasse Ergebnis für die Gastgeber rundete die für den FC Auggen kurzfristig eingesprungene "Zweite" mit Platz fünf ab.

Mit drei Siegen qualifizierte sich der SV 08 Laufenburg fürs Viertelfinale. Er gewann in der Vorrunde gegen den FC Tiengen 08 mit 5:2, gegen den FC Frick II/CH mit 4:3 und gegen den FC Brugg/CH mit 3:0. Im Viertelfinale besiegten die Null-Achter den FC Baden/CH mit 2:1. Im Halbfinale gab's ein überraschend deutliches 6:0 gegen den FC Schaffhausen.

Endspielgegner Bahlinger SC setzte sich gegen den FC Brugg im Viertelfinale mit 3:2 durch. Im Halbfinale siegte er gegen den FV Lörrach-Brombach mit 7:2. Die Gäste aus Lörrach holten sich am Ende Platz vier. Im Spiel um Platz drei verloren sie gegen den FC Schaffhausen mit 2:4. Der SV 08 Laufenburg II nahm die "Ersatzrolle" gut an und überraschte. Dem 1:1 gegen die SG Binzgen folgten ein 5:3 gegen den FC Radolfzell und ein 4:1 gegen den FC Aarau. Erst in der Runde der besten Acht scheiterte er am FC Schaffhausen beim 3:4 knapp.

D-Junioren: – Der SC Freiburg dominierte das D-Juniorenturnier bis zum Finale. Gegen den FC Schaffhausen mussten die Breisgauer dann hart kämpfen. Erst in der Schlusssekunde gelang ihnen der Ausgleich. Im Neunmeterschießen siegten sie und holten den neuen, von der Stadt gestifteten Wanderpokal an die Dreisam. Bärenstark präsentierte sich der Nachwuchs des FC Tiengen 08. Mit beiden Teams erreichten die Tiengener das Halbfinale. Somit kam es im Spiel um Platz drei zum vereinsinternen Duell, das die "Erste" gewann.

Nach einer Pause war es dem SV 08 Laufenburg dank der guten Kontakte von Giuseppe Indelicato gelungen, wieder stark besetzte Juniorenturnier in der Rappensteinhalle auf die Beine zu stellen. "Das Niveau war sehr hoch. Wir haben schönen Hallenfußball erlebt", bilanzierte Berger. Schließlich gab's von den Teams Lob für den Veranstalter.

Bildergalerie vom C-Juniorenturnier:

