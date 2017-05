Turnen Turngau ehrt seine Besten

Sportlerehrung beim TV Steinen. Ulla Sutter erhält die diamantene Ehrennadel des Markgräfler-Hochrhein-Turngau

Turnen: – „Wäre Turnen einfach, würde es Fußball heißen“, diesen Spruch konnte sich Dieter Meier, Vorsitzender im Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG) bei der Sportlerehrung, die der TV Steinen ausrichtete, bei seiner Begrüßung nicht verkneifen. Pfiffe drohten ihm dafür nicht, denn die große Turnerfamilie war unter sich und hatte allen Grund zum feiern.

Oft im Schatten der Schlagzeilen, die meist eben der Fußball schreibt, wachsen in den Vereinen des MHTG große Talente im Gerätturnen heran. Aber auch die Faustballer aus Weil müssen sich nicht verstecken. Die Basis zu den Erfolgen wird in kleinen Vereinen mit rührigen Trainerinnen und Trainern gelegt: „Bewahrt diese Strukturen“, mahnte ein geehrter Mannschaftsturner der TG Weil: „Ich studiere in Magdeburg und dort gibt es gerade mal einen einzigen Turnverein.“

Ähnlich argumentierte Bürgermeister Gunther Brand aus Steinen: „Wir müssen die kleinen Vereine in den Ortschaften erhalten. Niemand möchte, dass die Kinder und Jugendlichen in Zukunft nur Fußball oder Tennis spielen.“ Seine Gemeinde schickt sich gerade an, die Sporthalle in Höllstein zu sanieren: „Ich bin stolz darauf, dass es dem TV Steinen seit vielen Jahren gelingt, die kleine Jahnhalle in Eigenregie zu erhalten.“

Stolz darf der TV Steinen nicht nur auf seine Halle und musikalisch talentierte Sportlerinnen wie Sarah Korsten, Sophie Hahn und Elena Omki, die die Feier mit ihren Instrumenten bereicherten sein. Stolz ist der Verein vor allem auf eine verdiente Pionierin des Turnsports aus seinen Reihen. Ulla Sutter ist trotz ihres fortgeschittenen Alters nach wie vor eine rührige Mitstreiterin der regionalen Turnerfamilie.

Seit 1952 arbeitet sie aktiv im Verein mit, hatte zahlreiche Ämter inne und gehört noch heute zum Ältestenrat. Zudem unterstützt sie seit 1962 den MHTG in verschiedensten Funktionen und auch der Badische Turnerbund darf auf ihren unermesslichen Erfahrungsschatz bauen. Für Dieter Meier lebt sie „ein Leben für den Sport, für unser Turnen“. Den Ehrungstag in Steinen nahm er zum Anlass die schon der Vergangenheit vielfach ausgezeichneten und geehrten Ulla Sutter nun mit der „Diamantenen Ehrennadel des MHTG“ auszuzeichnen. Sie wird für außerordentlich lange ehrenamtliche Tätigkeit und vorbildliches Wirken vergeben.

Corinna Niemann (TV Brennet-Öflingen) Baden-Württembergische (BW) Mehrkampfmeisterin (2016); Daria Daszynski (TB Wyhlen) BW-Mehrkampfvizemeisterin; TV Steinen Gerätturnerinnen (Landesliga-Aufstieg, 2015); Leonie Franz (TV Steinen) Badische Mehrkampfmeisterin und Silber bei der Deutschen Meisterschaft 2016; Jasmin Franz (TV Steinen) Badische und BW-Mehrkampfmeisterin 2016; Klaus Burger (TSG Schopfheim) BW-Meister (LK4) 2015; Noah Wright (TV Rheinfelden) Badischer Meister und Sieg im Metropolcup 2016; Sandro Dathe (TV Rheinfelden) Dritter BW-Mehrkampfmeisterschaft 2015; Vierter BW-Meisterschaft Boden und Barren 2016; Christine Mendrok-Edinger (TV Rheinfelden) Dritte BW-Mehrkamfmeisterschaft 2015; Zwölfte Deutsche Seniorinnen-Meisterschaft 2016; Michael Krebs (TSG Ötlingen) Badischer Sechskampfmeister; Philipp Dorst (TSG Ötlingen) Badischer Achtkampfmeister; Christoph Brombacher (TSG Ötlingen) Badischer Achtkampfmeister 2015; Dritter BW-Achtkampf-Meisterschaft 2016; David Schreitmüller (TSG Ötlingen) Dritter BW-Sechskampf-Meisterschaft und Neunter Deutsche Achtkampf-Meisterschaft; TG Weil Männer-Riege Oberliga-Aufstieg 2015; Oberliga-Vierter 2016; TV Weil (Faustball, Männer) Landesliga-Meister Feld 2015 und 2016, Halle 2016, TV Weil (Faustball, U10/U12) Badische Meister Feld und Halle 2015, Westschweizer Vizemeister 2015 (U10) und 2016 (U12); Anastasia Neustroeva (TV Laufenburg-Rhina) Dritte Badische Meisterschaft Rhythmische Sportgymnastik (RSG), Teilnahme Süddeutsche Meisterschaft und Deutschlandpokal; Emily Bergmann und Meltem Isik (TV Laufenburg-Rhina) Badische RSG-Meisterinnen im Tandem; Edeline Schmidt (TV Laufenburg-Rhina) Zweite bei Badische RSG-Bestenkämpfe; Claudia, André und Hannah Wirz (TV Inzlingen) Mannschaftssieg beim Orientierungslauf Turnfest Ulm 2016; Franz Didio (ETSV Weil) Turnfestsieger. (gru)