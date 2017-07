Fußball-Bezirksliga TuS Efringen-Kirchen will vorn mitmischen

Fußball-Bezirksliga: Trainer Thomas Hauser setzt nach zwei Jahren in der Landesliga hohe Erwartungen ins Team aus dem Rebland

Fußball-Bezirksliga: – "Als Absteiger haben wir den Anspruch, vorn mitzuspielen", gibt Trainer Thomas Hauser eine klare Richtung aus: "Der Kader ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Dazu haben wir in Rückkehrer Manuel Diodene und Colin Palatini mindestens zwei Neue, die uns richtig gut verstärken." Nach zwei Jahren in der Landesliga hat der Verein aus dem Rebland viel Gefallen an der höheren Liga gefunden: "Ohne unsere zahlreichen Verletzten vor der Winterpause hätte der Abstieg nicht sein müssen", ist Hauser im Rückblick überzeugt: "In der Rückrunden-Tabelle stehen wir auf Rang sieben."

Der Abstieg sei abgehakt, einen Knacks habe er nicht registriert: "Auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde, war es ja abzusehen", so Hauser, der eine gewisse Vorfreude auf die Bezirksliga erkennt: "Die Stimmung ist gut in der Mannschaft. Aber wir wissen, dass wir die Liga nicht unterschätzen dürfen." Hauser erwartet einen robusteren Spielstil in der neuen Klasse: "Da wäre es wichtig, selbst das Spiel zu bestimmen. Aber gerade das ist nicht unsere Stärke."

Wichtig sei, den in die eigene Reserve abgewanderten Peter Wassmer in der Abwehr zu ersetzen: "Peter hinterlässt eine große Lücke, die es schnell zu stopfen gilt." Auch den Langzeitverletzten Andreas Rügert, der noch zwei, drei Monate fehlen wird, vermisst Hauser sehnlichst: "Wir werden nach den ersten Spielen sehen, wo es lang geht." Allerdings traut der 52-jährige Ex-Profi aus Schopfheim, der unter anderem beim FC Basel und beim AFC Sunderland spielte, seiner Elf zu, unter den besten sechs Clubs zu sein, die um den Titel spielen werden. Die Mischung aus erfahrenen und talentierten Spielern sei optimal.

Zugänge: Manuel Diodene (SV Istein), Colin Palatini (FC Steinen-Höllstein), Samer Kassem-Saad (FV Tumringen), David Asal (TuS Binzen), Tobias Kimmelmann (eigene Reserve), Max Wechlin, Raphael Lensing, Nico Hoffmann (alle eigene Junioren).

Abgänge: Sidney Krebs (FC Steinenstadt), Florian Maurer, Danny Krumm (beide FC Huttingen), Sanel Covic (SV Weil), Peter Wassmer, Sven Brunner (beide eigene Reserve).

Tor: Jörg Bürgin, Pascal Lindemann, Nico Hoffmann. – Abwehr: Andreas Rügert, Stefan Hilpüsch, Jonas Lauber, Thomas Fritsch, David Asal, Andreas Matz, Tobias Kimmelmann, Andreas Schatz, Raphael Lensing. – Mittelfeld: Manuel Diodene, Fabio Kammerer, Fabio Hallasch, Jochen Bürgin, Stefan Endress, Michael Flad, Max Wechlin, Samer Kassem-Saad, Yannik Bannholzer, Simon Diodene. – Angriff: Daniel Schäuble, Robert Haun, Colin Palatini, Jonathan Arnold. – Trainer: Thomas Hauser. – Co-Trainer: Dennis Weiss.