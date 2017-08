Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf hofft auf ersten Sieg

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Trainer Nils Boll kann in der Partie bei der SG Riedböhringen/Fützen auf nahezu alle Spieler zurückgreifen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: (neu) Im dritten Spiel soll der erste Saisonsieg her: Der TuS Bonndorf fährt motiviert zur SG Riedböhringen/Fützen. TuS-Trainer Nils Boll erwartet wieder eine ausgeglichene Partie, in der die Tagesform entscheiden werde. "Für uns gibt es keine einfachen Spiele", sagt Boll. Chancen auf einen Dreier sieht er durchaus. Boll: "Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist was zu holen in Riedböhringen." Er hofft, dass seine Elf die unglückliche Niederlage gegen den FC Pfaffenweiler gut weggesteckt hat. Boll ärgert sich immer noch ein wenig: "Wir hätten nicht unbedingt verlieren müssen." Er kann am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Außer dem verletzten Jannik Thurau sind alle fit. Der Stürmer will heute Abend wieder trainieren. Ein Einsatz am Wochenende ist jedoch eher unwahrscheinlich. Gegen die SG Riedböhringen/Fützen hat der TuS Bonndorf Nachholbedarf. In der vergangenen Saison gab es für die Bonndorfer zwei Niederlagen. Im Hinspiel kassierte der TuS eine 0:5-Klatsche, im heimischen Waldstadion verlor er mit 1:3.