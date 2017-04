Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Schwung lässt schnell nach

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Boll-Elf ist nach der Pause zu harmlos und verliert beim FC Hochemmingen mit 0:3. Auch im dritten Spiel nach der Winterpause ohne Sieg

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

FC Hochemmingen -

TuS Bonndorf

3:0 (1:0)

Tore: 1:0 (7.) Künstler, 2:0 (65.) Disch, 3:0 (90.+3) Ketterer. – SR: Marcel Haberbosch (Villingen). – Z.: 100.

(neu) Der TuS Bonndorf musste sich in der ersten halben Stunde schon mächtig wehren. Torhüter Kay Schlageter entschärfte einen gefährlichen Freistoß und hielt den TuS im Spiel. Die Bonndorfer wurden stärker und machten Druck. Phasenweise schnürten sie den Gegner in dessen Hälfte ein. Die Pause tat den Gästen nicht gut. Sie waren nicht dazu in der Lage, den Schwung mit in die zweite Hälfte zu nehmen. Der FC Hochemmingen übernahm wieder das Kommando. Der TuS hatte zunächst Glück bei einem Lattentreffer und einer weiteren guten Chance der Gastgeber.