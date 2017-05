Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Hofmeier trifft doppelt

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: 3:1-Heimerfolg gegen den FC Brigachtal. Malik Kalinasch gelingt das 2:0. Trainer Nils Boll ärgert sich über das Gegentor

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald

TuS Bonndorf –

FC Brigachtal

3:1 (1:0)

Tore: 1:0 (38.) Hofmeier, 2:0 (55.) Kalinasch, 3:0 (83.) Hofmeier, 3:1 (88./FE) Mayer. – SR: Andreas Sättele (Unadingen). – Z.: 100.

(neu) Trainer Nils Boll vom uS Bonndorf ärgerte sich ein bisschen über das Gegentor in der Schlussphase: "Es wäre schön gewesen, wenn wir mal wieder zu null gespielt hätten." Am Ende überwiegte jedoch die Freude über den Sieg. Zunächst hatte seine Elf Glück, als der Pfosten bei einer der ersten Gästeangriffen rettete. Boll: "Danach haben wir das Spiel im Griff gehabt." Die Bonndorfer erarbeiteten sich einige gute Chancen. "Wir hätten mit 2:0 in die Pause gehen müssen", beschrieb Boll. So blieb's vorerst beim Tor von Matthias Hofmeier (38.). Zehn Minuten lange bummelte der TuS in der zweiten Hälfte, bevor er die Zügel wieder anzog. Malik Kalinasch (55.) und Hofmeier (83.) entschieden die Partie.