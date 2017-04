Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald TuS Bonndorf: Hofmeier macht's klar

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Zwei Tore beim 2:1 gegen den SV TuS Immendingen. Boll-Elf muss sich aber gegen starken Gegner wehren

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

TuS Bonndorf –

SV TuS Immendingen

2:1 (1:0)

Tore: 1:0 (13.) und 2:0 (78.) beide Hofmeier, 2:1 (80.) Ndow. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 140.

(neu) Die Partie war kampfbetont und lebte von der Spannung. Der TuS Bonndorf knüpfte in der ersten Hälfte nahtlos an die Leistung des 6:2 im Derby gegen den SV Grafenhausen vor Ostern an. Die Elf von Trainer Nils Boll machte Druck. Allerdings hatten die Gäste mit einem ihrer Konter die beste Chance. Folgerichtig war die Führung: Matthias Hofmeier traf.

Im zweiten Durchgang musste sich der TuS Bonndorf mächtig wehren. Im Mittelpunkt stand Torhüter Kay Schlageter. Er verhinderte mit tollen Paraden das 1:1. Als Hofmeier zum 2:0 getroffen hatte, schien die Partie entschieden. Doch die starken Immendinger gaben nicht auf und kamen zum Anschlusstor. Die Bonndorfer konterten gegen die Gäste, die jetzt alles riskierten, und vergaben gute Möglichkeiten zum 3:1.