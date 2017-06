Juniorenfußball TuS Binzen steigt auf

A-Junioren setzen sich im Aufstiegsspiel gegen die SG Bad Säckingen mit 3:2 durch und spielen kommende Saison in der Bezirksliga

Juniorenfußball: (sk) Die A-Junioren des TuS-Binzen steigen nach dem 3:2-Erfolg im Aufstiegsspiel gegen die SG Bad Säckingen in die Bezirksliga auf. Nachdem die Binzener mit nur einem Punkt Rückstand knapp den Titel in der Kreisliga verpasst hatten, konnte als Zweiter das Aufstiegsspiel gegen den Zweiten der Kreisliga Ost, die SG Bad Säckingen, in Rheinfelden erreicht werden.

Die A-Junioren des TuS Binzen versuchten, von Anfang das Spiel zu kontrollieren, wobei die SG Bad Säckingen immer wieder zu sehr gefährlichen Angriffen kam. Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr des TuS Binzen ging die SG Bad Säckingen relativ ungehindert in Führung. Vor der Pause gelang den Bad Säckingern sogar noch das 2:0. Wie ausgewechselt kamen die Binzener zur zweiten Hälfte aufs Feld und belohnten sich mit drei schön herausgespielten Toren. Die SG Bad Säckingen hatte in der gesamten zweiten Hälfte nichts mehr entgegen zu setzen, so dass der Sieg der Binzener verdient war. Die Trainer Matthias Tschoep und Andi Kopf sind voll des Lobes und stolz auf ihre Mannschaft.