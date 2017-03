TuS Adelhausen und KSV Rheinfelden setzen Maßstäbe

TuS Adelhausen dominiert die Freistil-Titelkämpfe der Jugend in Gresgen. Sechs Titel in beiden Stilarten für die Männer des Regionalliga-Aufsteigers KSV Rheinfelden

Ringen: – Einen eindrucksvollen Auftritt hinterließ Regionalliga-Aufsteiger KSV Rheinfelden bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven in Gresgen. Sechs Titel nahmen die KSV-Ringer mit ins Tal, wobei Trainer Sulejman Ajeti in der klasse bis 57 Kilo und Fabian Wepfer in der Klasse bis 60 Kilo jeweils beide Stilarten gewannen. Freistil-Titel holten zudem Sebastian von Czenstkowski (86 Kilo) und Eduard Frick (98 Kilo). Lokalrivale TuS Adelhausen freute sich über seinen Doppel-Sieger Felix Krafft, der in der 130-Kiloklasse in beiden Stilarten nicht zu besiegen war. TuS-Ligaringer Alexander Semisorow gewann im Trikot seines Heimatvereins RV Rümmingen den Titel in der Klasse bis 75 Kilo.

Die Früchte seiner Nachwuchsarbeit erntete hingegen der TuS Adelhausen bei den Freisti-Meisterschaften in Gresgen. Die Dinkelberg-Staffel setzte sich in der Vereinswertung sowohl bei der A/B-Jugend, als auch bei C- und E-Jugend durch. Einzig bei der D-Jugend war der TSV Kandern mit vier Titeln gegenüber einem für den TuS Adelhausen durch Christoph Schaifulin (32 Kilo) besser aufgestellt. In dieser Altersklasse feierte der KSV Rheinfelden einen Titel für Bilal Pllavci in der Klasse bis 25 Kilo.

Ordentlich räumte der TuS Adelhausen bei der A/B-Jugend ab. In zehn Gewichtsklassen stellte der Verein sechs Sieger. Norman Trübe (34 Kilo), Dovydas Urbanavicius (42 Kilo), Luis Reinger (54 Kilo), Jakob Sailer (58 Kilo), Finn Rosa (63 Kilo), der sich gegen TuS-Kamerad Tizian Gottstein durchsetzte, und Nico Wagner (85 Kilo) kamen zu Meisterehren. Dritte Plätze holten Nick Naumann (42 Kilo) und Daniel Gurski (54 Kilo). Vier Mal stand der KSV Rheinfelden als Zweiter der Vereinswertung auf dem Treppchen: Michael Goldmann siegte in der 46 Kilo-Klasse. Anjur Emini (54 Kilo) gewann Silber, dritte Plätze gingen an Ibrahim Mullali (38 Kilo) und Ibrahim Abdulaev (50 Kilo).

Zwei Meister stellte der TuS Adelhausen bei den C-Junioren: Julius Kummer (29 Kilo) und Tim Naumann (40 Kilo) setzten sich souverän durch. Zweiter in der Klasse bis 54 Kilo wurde David Buzan und dritte Plätze holten sich Dennis Gieringer (29 Kilo), Timur Schaifulin (35 Kilo) und Artur Melnikov (40 Kilo).

Mika Mühlemann war der einzige E-Junior des KSV Rheinfelden. Er wurde Dritter in der Klasse bis 24 Kilo. Hier siegte Neo Warkentin vom TuS Adelhausen vor Vereinskamerad Wladislav Melnikov. Weitere Meistertitel für den TuS Adelhausen holten Alexander Betz (25 Kilo) und Ewald Ezov (28 Kilo). Zudem stellte der Verein drei weitere Zweitplatzierte: Louis Doster (23 Kilo) vor Miroslav Melnikov, Maja Bitter (32 Kilo) und Tim Döbele (36 Kilo).