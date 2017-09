Ringen TuS Adelhausen startet mit klarem Sieg

Ringen: Bundesligist vom Dinkelberg bezwingt den Aufsteiger ASV Urloffen mit 23:10

Ringen 1. Bundesliga

TuS Adelhausen – ASV Urloffen 23:10

Erfolgreich starteten die Bundesligaringer des TuS Adelhausen in die neue Saison gestartet. Trotz der überraschenden Schulterniederlage von Nationalkader-Athlet Christian John (130kg Greco) gegen den Gabriel Fix besiegte die Dinkelberg-Staffel den letztjährigen Zweitligisten ASV Urloffen im südbadischen Derby deutlich mit 23:10. John führte zur Halbzeit noch mit 3:0 , wurde aber in der fünften Minute in der Bodenlage gekontert und auf den Buckel gelegt. Neben dieser Niederlage konnte der TuS Adelhausen sogar die indirekte Aufgabe von Sascha Keller (75 kg Greco) verkraften, der sich gleich zu Beginn von Andreas Boczek schultern ließ.

Zum Auftakt des Kampfabends unterlag Johannes Voegele (57 kg Freistil) im Juniorenduell ASV-Neuzugang Nico Megerle knapp mit 1:5. Lange Zeit egalisierten sich die beiden Nachwuchsringer. In der fünften Minute gelangen Megerle zwei Doppelwertungen zum Sieg.

Für Rückkehrer Michael Kaufmehl (98 kg) brachten die Gäste aus der Ortenau keinen Gegner mit. WM-Teilnehmer Alexander Semisorow (66 kg Freistil) war trotz seiner kleinen Trainingspause nach dem Turnier in Paris durchweg der aktivere Ringer, konnte sich aber erst in der Schlussminute mit einer Zweierwertung zum 5:1-Punktsieg gegen Luca Megerle absetzen.

Ivo Angelov (61 kg Greco), Danijel Janecic (71 kg Greco), Reinier Perez (75 kg Freistil) und Zelimkhan Khadjiev (80 kg Freistil) holten sich allesamt den technischen Überlegenheitssieg und damit die volle Punktzahl für das Team. Wenig aktionsreich war hingegen die 86er-Begegnung zwischen Rückkehrer Konstantin Schneider und dem Ex-Hofstettener Julian Neumaier. Das 2:0-Ergebnis für Schneider kam lediglich durch Passivitätspunkte zustande.