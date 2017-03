TuS Adelhausen räumt ab

Sieben Titel und sieben zweite Plätze für den Nachwuchs vom Dinkelberg bei den Bezirksmeisterschaften in Rheinfelden

Ringen: (ror) Bei den Jugend-Meisterschaften des Ringerbezirks Oberrhein, die der KSV Rheinfelden ausrichtete, waren die Spezialisten im griechisch-römischen Stil auf den Matten.

Für den Gastgeber holten Titelverteidiger Mika Mühlemann (E-Jugend, bis 23 Kilo) sowie Emron Yusufi (D-Jugend, bis 31 Kilo) jeweils Gold. Der TuS Adelhausen bestätigte seine vorbildliche Jugendarbeit mit sieben Titeln und sieben Vizemeistern in 34 Gewichtsklassen.

Ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigten hierbei Norman Trübe (A/B-Jugend, 34 kg), Julius Kummer (C-Jugend, 30 kg), Till Naumann (C-Jugend, 40 kg) und Neo Warkentin (E-Jugend, 26 kg). Ebenfalls Bezirksmeister wurden Paul Schmidt (A/B-Jugend, 46 kg), Tizian Gottstein (A/B-Jugend, 58 kg) und Dominik Lützelschwab (E-Jugend, 40 kg).

Mit 110 Teilnehmenden aus acht Vereinen gab es einen minimalen Rückgang (Vorjahr 121). Allerdings waren einige Sportler durch den Südbadischen Ringerverband zum Vorbereitungslehrgang für die Deutsche A-Jugendmeisterschaft abberufen.

Turnierleiter Erich Lacher (TuS Adelhausen) freute sich über faire und unfallfreie Kämpfe. In Maik Scheurer (TSV Kandern) im Wettkampfbüro hatte er einen erfahrenen Helfer, unterstützt durch den KSV Rheinfelden mit Uwe Lippert und Sascha Oswald an der Spitze. In Mara Braun (SV Gresgen) kam zudem ein neues Gesicht in die Riege der Kampfrichter. Sie wurden durch drei Sportfreunde vom Bezirk Schwarzwald-Alb-Bodensee unterstützt.